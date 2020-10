Due trasferte consecutive per la Lube, che in casa potrà contare su 200 spettatori

CIVITANOVA MARCHE – La Cucine Lube Civitanova torna in campo domenica alle 18 a Monza e poi mercoledì a Piacenza per due trasferte consecutive di SuperLega. Preparando le borse in casa Lube è arrivata la notizia che la Regione Marche ha recepito il Dpcm consentendo la partecipazione di massimo 1.000 spettatori per gli impianti sportivi all’aperto e di 200 per gli impianti sportivi al chiuso. Si torna quindi a un minimo di presenze tuttavia completamente insoddisfacenti sia per la società che teme per veder ridimensionati i contratti di sponsorizzazione che per i tifosi stessi. Con 200 ammessi pensare di aprire il botteghino è impensabile e con 2000 abbonati l’anno scorso e le legittime necessità di accontentare gli sponsor tutto si complica maledettamente. Tra l’altro con i 1000 presenti in SuperCoppa tutto era filato liscio e quindi c’era ottimismo per una apertura più cospicua. Gli introiti mancanti per la società, se si procedesse così fino a fine stagione, mal contati potrebbero essere circa un milione di euro, decisamente troppo anche per una società solida come quella che fa capo al gruppo Lube.

Tornando al campo, l’ostacolo Monza non è da sottovalutare e, dopo la vittoria a Modena all’esordio, è andata incontro a due sconfitte consecutive. La formazione allenata da Fabio Soli avrà a disposizione per la prima volta lo schiacciatore Filippo Lanza arrivato da Perugia dopo un lungo tira e molla contrattuale. Lanza ha come compagni di reparto il croato Sedlacek e il ceco Dzavoronok. La regia è affidata a Orduna mentre il ruolo di opposto è del giovane talento turco Lagumdzija, appena arrivato nel campionato italiano. Al centro Monza prelevato da Modena lo statunitense Max Holt in coppia con Galassi o Beretta. Nel ruolo di libero a disposizione Brunetti e Federici. Si gioca alle 18, dirigono Dominga Lot di Treviso e Armando Simbari di Milano. Diretta tv streaming su Eleven Sports. Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Gianluca Pascucci.

Per Marco Falaschi, palleggiatore Cucine Lube Civitanova, vice di De Cecco «a Monza sarà una partita importante, veniamo da due vittorie casalinghe con Ravenna e con Trento, quest’ultima frutto di un bel lavoro di squadra. Ci attende un match ostico, contro una squadra che è stata capace di espugnare il campo di Modena, ma che nelle due gare successive ha rimediato due sconfitte consecutive e quindi avrà voglia di riscattarsi in casa propria. Credo che per l’esito del match molto dipenderà da noi, da come approcciamo la partita: dobbiamo farlo nella maniera giusta, come già avvenuto con Trento. Monza è una buona squadra con ottime individualità a disposizione, ma ritengo che molto passi dalle nostre mani«.

Nelle 13 gare giocate finora con la formazione brianzola, i biancorossi hanno sempre conquistato la vittoria. La squadra proverà a fare a coach De Giorgi che compie 59 anni, un bel regalo di compleanno.