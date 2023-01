Pallavolo, la domenica del volley sorride alle squadre maschili

Torna alla vittoria la Videx Grottazzolina, continuano a sorridere la Vigilar Fano e la Med Store Tunit. Notte fonda in A1 F per la Cbf Balducci battuta da Chieri e ora ultima in classifica

MACERATA – Un set di battaglia vera non può bastare ad una Cbf Balducci che si è cacciata in un tunnel nero che nemmeno l’arrivo di tre nuove atlete è riuscito ad illuminare. Serve una scossa psicologica ad una squadra timorosa che, pur riconoscendo la forza della Fenera Chieri, non può approcciare sempre male le partite se vuole dare il segnale concreto di poter ambire alla salvezza.

Malik ed Abbott sono le brutte copie delle giocatrici non certo scintillanti ma almeno aggressive viste ormai tempo fa. Le 7 sconfitte consecutive, appena 2 punti tra dicembre e gennaio conquistati sono lo specchio di un momento nerissimo. Unica nota lieta il buon esordio casalingo di Chaussee buttata nella mischia da coach Paniconi a metà del 2’ set ed autrice di 7 punti, miglior marcatrice delle arancionere capaci di produrre appena 30 punti in attacco, 1 muro e 1 ace. Con il punto ottenuto nel posticipo da Pinerolo contro Firenze, la Cbf Balducci è ultima e ha due settimane per cercare una scossa che dia un senso al suo finale di stagione.

Molto meglio le marchigiane al maschile con la Videx Grottazzolina in A2 maschile che ha chiuso il periodo nero battendo nello scontro diretto per la salvezza la Conad Reggio Emilia. Il successo al tiebreak dopo essere stati avanti 2-0 è un’iniezione di fiducia per i ragazzi di Ortenzi non ancora guarti ma di certo convalescenti.

Godono di grande salute invece le due marchigiane di A3 maschile. La Vigilar Fano mantiene la testa imponendosi 3-1 contro Parma e salendo a quota 43, +3 su Pineto. Benissimo anche la squadra di Gulinelli che ha vinto a San Donà di Piave 3-0 e cementando il suo 4’ posto.

Negli anticipi di sabato erano arrivate le sconfitte della Cucine Lube Civitanova in casa contro Trento e della Megabox Vallefoglia a Conegliano.