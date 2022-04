Pallavolo, domenica la Videx darà l’assalto alla SuperCoppa

Pasqua in campo per gli uomini di Ortenzi che contenderanno la Supercoppa di Serie A3, nel Palasport di Grottazzolina, alla Tinet Prata di Pordenone detentrice della Coppa Italia

GROTTAZZOLINA – Torna il grande volley a Grottazzolina, piazza storica del volley maschile nazionale e non solo regionale.

La cittadina dell’entroterra piceno ospita la Supercoppa di Serie A3, trofeo che si assegnerà domenica 17 alle ore 18.00 nel Palasport di Grottazzolina. A contenderselo saranno i padroni di casa e testa di serie della Videx Grottazzolina ed i vincitori della Del Monte® Coppa Italia A3 Tinet Prata di Pordenone. L’evento è di grande prestigio e per gli uomini di Ortenzi è l’occasione per alzare il primo trofeo stagionale. Nell’occasione precedente. Infatti. La finale di Coppa Italia, giocata a Bologna, se la sono aggiudicata i friulani dopo oltre 2 ore di battaglia 15-9 al tiebreak lo scorso 5 marzo.

Il pubblico grottese solitamente molto caldo potrà affollare al 100% il palas e sostenere la squadra alla conquista del trofeo.

Per coach Massimiliano Ortenzi, tecnico della Videx Grottazzolina, «sarà una partita di alto livello come tutte quelle giocate con Prata. I nostri avversari sono assai pericolosi col servizio, con molte soluzioni. Sia in Coppa Italia che in campionato abbiamo giocato una grande pallavolo, fra le migliori della A3».

A fargli da eco anche il capitano dei marchigiani Riccardo Vecchi: «Affrontiamo Prata per la quarta volta, ci conosciamo bene, faranno la differenza piccoli particolari e il ritmo di gioco”. “Dopo più di due anni torniamo a giocare con il palas al massimo della capienza e si affronteranno le due migliori formazioni di entrambi i gironi: sono certo che daremo vita ad un bellissimo spettacolo. Il servizio è il vero punto di forza per entrambe le squadre e la chiave della partita sarà tutta lì».

Tra le fila dei friulani, l’allenatore Dante Boninfante che è assistito in panchina da Samuele Papi si è soffermato sul clima pre-partita in casa Tinet: «Siamo orgogliosi di esserci guadagnati questa finale e giocarla contro una formazione molto forte, e sarà l’ultima volta in stagione che giocheremo contro. C’è molta voglia di confrontarci contro la migliore squadra della Serie A3. Noi siamo sereni, consapevoli della difficoltà della partita ma anche della nostra qualità».