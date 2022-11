Pallavolo, che grinta la Cucine Lube!

I cucinieri partono male poi rimontano Verona e vincono. La Megabox Vallefoglia (A1F) stende Busto. Bene la Videx (A2M) contro Lagonegro, benissimo la Vigilar Fano in A3 mentre cade la Med Store in casa

CIVITANOVA – Il 6° turno di SuperLega Credem Banca regala il sorriso alla Cucine Lube nel match contro la WithU Verona. I ragazzi di Blengini partono male perdendo il 1’ set ma poi reagiscono e regalano un nuovo successo al pubblico dell’Eurosuole Forum per 3-1 (16-25, 26-24, 25-21, 26-24). Risolutivi i 26 punti di Garcia Fernandez (59% con 5 ace e 2 muri), MVP e top scorer della partita, così come tengono a galla la squadra la potenza di Nikolov (21 punti con il 60%, 1 ace e 2 muri) e le intuizioni di De Cecco.

Proprio il capitano nel dopogara ha detto: «Devo fare i complimenti alla squadra per il cambio di mentalità. Sicuramente dobbiamo essere più cauti nella valutazione di queste partite, con squadre che non regalano nulla. Questo è un passo in più per la mentalità del gruppo. Ci manca la difesa, l’attenzione ai dettagli, ma abbiamo dei margini di miglioramento importanti. Dobbiamo solo fare un ulteriore salto di qualità dal punto di vista della mentalità perché abbiamo bisogno di tutti e non possiamo permetterci lacune». La squadra tornerà in campo mercoledì 9 novembre alle 19 sempre all’Eurosuole Forum per l’esordio in CEV Champions League contro i portoghesi dello Sport Lisboa e Benfica nelle cui file milita il palleggiatore brasiliano Raphael Oliveira.

Nulla da fare per la Cbf Balducci 3-0 (terzo consecutivo) da Vero Volley Milano. Eppure i segnali di crescita ci sono stati con la squadra avanti nel primo set 18-22 prima di subire un parziale sanguinoso che ha consentito alla squadra del coach dorico Marco Gaspari di vincere il set e poi indirizzare la partita. Anche nel 3’ set si è vista una buona Cbf. Ora una settimana intera per allenarsi. Domenica al Banca Macerata Forum arriva la corazzata Scandicci. Benissimo invece la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia che ha ottenuto i 3 punti superando 3-0 la E-Work Busto Arsizio. Cresce l’affiatamento tra la palleggiatrice Hancock e le compagne, la condizione di Kosheleva migliora ad ogni allenamento e la squadra comincia a divertirsi davvero in campo. Grazie al successo le biancoverdi guadagnano il secondo successo consecutivo. L’Mvp è Tatiana Kosheleva (16 punti). Mercoledì trasferta a Milano.

Torna al successo in casa la Videx Yuasa Grottazzolina con una grandissima prova dei ragazzi di coach Massimiliano Ortenzi e un super Breuning autore di 41 punti, che vincono al tiebreak con Lagonegro firmando il quarto trionfo consecutivo salendo a 10 punti in graduatoria. Prossima sfida sabato 12 Novembre alle ore 20:30 in casa della Tinet Prata di Pordenone.

In A3 maschile Girone Bianco la Med Store Tunit cade in casa contro la Monge-Gerbaudo Savigliano, per 1-3 (25-27, 25-13, 19-25, 21-25). I biancorossi cedono in casa al termine di una gara tirata, contro un’avversaria che conferma quanto di buono ha fatto vedere fino ad oggi. Bel primo set dove la Med Store Tunit ha perso Sanfilippo per infortunio nel momento migliore. Macerata potrà subito rifarsi con il recupero della 4° giornata contro San Donà, da giocare mercoledì 9 ancora in casa.

In contemporanea la Vigilar Fano stende la Gamma Chimica Brugherio allungando la sua striscia giunta a 5 vittorie consecutive, confermandosi nelle prime posizioni della classifica generale. La gara contro la Gamma Chimica è stata più difficile del previsto perché i ragazzi di Durand erano scesi a Fano per portare a casa punti ma alla fine ha prevalso la maggior esperienza dei fanesi. Il finale è 3-1 (27-25, 25-21, 23-25, 25-19)