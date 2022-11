Pallavolo, La Cucine Lube vuole proseguire la striscia vincente

CIVITANOVA – Dopo i successi interni in SuperLega contro Verona e di CEV Champions League contro i portoghesi del Benfica la squadra di Blengini torna in campo domenica alle 18 sul campo di Cisterna di Latina per la 7’ giornata di andata.

Anticipo del sabato invece per la Megabox Vallefoglia in A1 Femminile che alle 20.30 è all’Arena di Monza sul campo della Vero Volley Milano del coach dorico Marco Gaspari. Le brianzole nel turno precedente hanno giocato e vinto contro l’altra marchigiana, la Cbf Balducci Macerata. Dopo due successi consecutivi, Andrea Mafrici tiene i piedi ben saldi a terra: «Il morale è alto e ci potrebbe aiutare notevolmente, ma contro Milano ci vorrebbe qualcosa in più” – spiega. “Ci troveremo di fronte una squadra di grandissimo valore, costruita per obiettivi importanti, sia per l’Italia che per l’Europa – aggiunge l’allenatore – e giocheremo ben consapevoli del valore di chi avremo di fronte, ma non ci deve spaventare, anzi deve essere uno stimolo per alzare l’asticella».

In contemporanea gioca anche la Videx Grottazzolina in A2 maschile sul campo di Prata di Pordenone.

In A3 maschile Girone Bianco dopo il recupero della 4° giornata vinto contro San Donà e giocato mercoledì la Med Store Tunit Macerata fa gli straordinari alle 18 a Monselice. In contemporanea la Vigilar Fano in campo a Savigliano

Domenica alle 17 al Banca Macerata Forum torna in campo la Cbf Balducci Macerata contro la corazzata Scandicci. Dirigono Cruccolini e Brancati. Ex del match Milanova, Napodano e Molinaro. Il pronostico sembra chiuso ma le toscane hanno oggettivamente qualche problema in regia e per le arancionere potrebbe esserci uno spiraglio per tornare a muovere la classifica ferma ai 3 punti conquistati sempre in casa alla 2' giornata contro la Bartoccini Perugia.