Pallavolo, la Cucine Lube a caccia della Challenge Cup

Dopo il successo in semifinale, sabato 27 aprile, a Verona, nella finale per il 5’ posto, c’è in palio il pass per la Challenge Cup 2025, ultimo atto della stagione biancorossa

CIVITANOVA – Dopo il successo della Cucine Lube senza Nikolov e Diamantini a Piacenza sabato (27 aprile), alle 18, si gioca la finale contro Rana Verona al Pala AIM Agsm. I veneti hanno eliminato Modena.

La vincente otterrà il pass per la Challenge Cup 2025 ed un’occasione per indirizzare già bene la stagione che verrà.

Per il DG biancorosso Beppe Cormio, «la Semifinale a Piacenza e le ultime sfide hanno confermato una squadra performante, a prescindere da chi è sceso in campo. Ora, però, siamo in difficoltà con i cambi per via degli indisponibili e ci dobbiamo affidare alle prestazioni dei titolari». La squadra con Giannini ha trovato serenità e si è amalgamata lasciandosi alle spalle qualche tensione. Questo ha consentito di esprimersi con più leggerezza. «Al di là dei risultati eccellenti ottenuti negli ultimi tempi contro ottime formazioni, la squadra gioca divertendosi e con grinta, cosa che nella parte finale della Regular Season era venuta meno forse perché la posta in palio era più alta e non certo per responsabilità di Blengini che ha sempre lavorato bene» – ricorda il DG la cui considerazione per l’operato di coach Blengini non è mai venuta meno.

«Manca una partita – dice ancora l’esperto dirigente – che non sarà affatto semplice, ma il giudizio generale su come è stata affrontata questa Pool rimarrà positivo. Stiamo portando avanti un ricambio generazionale, le fasi di ricostruzione rientrano nella storia dei Club e fanno parte dello sport. In questo frangente cerchiamo conferme sulle situazioni di gioco e sulle prestazioni di alcuni giocatori. L’aspetto più difficile pensavamo fosse motivare giocatori che hanno già la valigia in mano, ma alla Lube tutti continuano a dare il 100%, pure chi sa di cambiare maglia; quindi, mi complimento con i ragazzi e lo staff».

È noto infatti che capitan De Cecco, il cubano Yant, Ivan Zaytzev sono alcuni dei big che non vestiranno più il biancorosso nella prossima stagione mentre coach Giannini tornerà a fare il vice del prossimo tecnico della Cucine Lube.