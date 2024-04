Pallavolo, la Cucine Lube ha ritrovato il sorriso

La squadra di coach Romano Giannini domina in casa contro Cisterna e resta in corsa per il 5’ posto. Ora a Piacenza la sfida decisiva. Male la Yuasa a Ravenna. Macerata e Fano vincono in A3. Verdetti previsti nel prossimo turno

CIVITANOVA – Per la Cucine Lube il playoff per il 5’ posto continua. Ecco la sintesi del momento biancorosso con la squadra di Giannini che si è congedata dal pubblico dell’Eurosuole Forum vincendo 3-0 contro Cisterna e confermandosi ancora in corsa per raggiungere un posto nella prossima Challenge Cup. Decisiva la sfida di mercoledì prossimo 17 aprile alle ore 20.30 al PalaBancaSport contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Le 4 migliori squadre disputano Semifinali e Finale in gara unica in casa della squadra meglio classificata al termine del torneo. La vincente è qualificata alla Challenge Cup 2025. De Cecco e compagni salgono a quota 6 in graduatoria piazzandosi momentaneamente in terza posizione quando manca una giornata al termine della prima fase. A tratti i padroni di casa rasentano la perfezione chiudendo il match con 10 ace, 12 muri vincenti e percentuali positive in attacco, con Lagumdzija e Yant top scorer grazie a 15 punti a testa e il cubano premiato MVP. A sfornare più ace è Nikolov con 4 su 13 punti realizzati. Tra i pontini l’unico in doppia cifra è l’opposto Faure, ai suoi livelli solo nel secondo set.

Per Romano Giannini al primo successo da capo allenatore in A1, «abbiamo sfoderato una bellissima prestazione. La nostra prova è stata maiuscola e ci voleva proprio, dopo due partite bruttissime come quelle giocate contro Padova prima, e Verona poi. I ragazzi oggi hanno fatto benissimo in ogni fondamentale, ci è riuscito veramente tutto, raggiungendo dei numeri impressionanti in battuta. Sono molto contento anche personalmente, perché questa esperienza in Superlega è importante e quando si vince è ancora più bello».

Nei playoff di A2 maschile dopo il successo della Yuasa Battery nella gara 1 della serie di semifinale playoff per 3-1 in rimonta sulla Consar Ravenna, gara 2 in Romagna ha visto prevalere 3-0 i padroni di casa che allungano la serie alla decisiva gara3 mercoledì al PalaGrotta.

In A3 maschile bella vittoria perla Banca Macerata che, sotto 0-2 contro la Gabbiano Mantova già vincitori dell’andata, sono riemersi dal baratro battendo i lombardi al tie break e rimandando a domenica in Lombardia il match che assegnerà la promozione nell’A2 di volley.

Bella vittoria per la Smartsystem Fano al PalaAllende nella gara 1 dei quarti contro i veneti di Motta di Livenza con parziali a 20-17-19. I biancorossi hanno imbavagliato gli ospiti fin dalle prime fasi di un incontro che si è dimostrato a senso unico. Fano ha dominato, ma per suo merito. La Senini ha fatto tutto quello che poteva per provare a mettere in difficoltà i locali che però erano in gran spolvero e ancora una volta il Palas Allende, gremitissimo, resta imbattuto. Domenica prossima 21 aprile il ritorno a campi invertiti.