Pallavolo, la Cucine Lube vince la Jesi Cup: primo trofeo stagionale

CIVITANOVA – La Cucine Lube Civitanova chiude il weekend con la seconda vittoria in due giorni e si aggiudica la Jesi Volley Cup. Decisivo al PalaTriccoli il successo contro la Rana Verona di Radostin Stoytchev in quattro set (18-25, 25-21, 25-23, 25-22) in una buona cornice di pubblico, mostrando un gioco più fluido rispetto alla performance in Semifinale contro i greci dell’Olympiakos Piraeus.

Alex Nikolov è il top scorer del match con 20 punti, Ivan Zaytsev è l’MVP del torneo. Terza classificata l’Allianz Milano, vittoriosa in tre set nella Finalina con l’Olympiakos Piraeus.

Cucine Lube Civitanova in campo con la diagonale capitan De Cecco al palleggio e Lagumdzija opposto, Chinenyeze e Diamantini al centro, Nikolov e Zaytsev laterali, Balaso libero.

Rana Verona schierata con la diagonale Spirito- Esmaeilnezhad, Grozdanov e Mosca centrali, Mozic e Sani sulla banda, l’ex biancorosso D’Amico libero. Tra gli ospiti Dzavoronok resta in panchina con la maglia da libero.

Importante il test soprattutto per quei giocatori aggregatisi solo nell’ultima settimana al gruppo biancorosso. Tra questi il bulgaro Alex Nikolov che ha esultato per il successo: «Grande vittoria – ha detto lo schiacciatore. A mio giudizio è stata una partita molto bella e divertente per il pubblico presente. Sono molto contento di aver vinto questo torneo perché ci siamo ritrovati da poco, ma siamo già sulla strada giusta in questo percorso verso l’inizio del campionato, ormai imminente. Verona gioca una pallavolo di alto livello, normale che nel corso della partita abbiamo incontrato qualche difficoltà, su cui dovremo lavorare. Non dimentichiamoci che siamo insieme soltanto da un paio di giorni».

Per coach Roberto Piazza, tecnico dell’Allianz Milano 3’ classificata: «Devono essere chiare le cose che ci dobbiamo portare dietro in questi giorni che ci separano dall’inizio del campionato – ha commentato il tecnico milanese al termine del match – ci stiamo ancora conoscendo ma abbiamo fissato i primi obiettivi, che sono a brevissimo termine. Abbiamo bisogno di stare in campo un po’ più a lungo e dobbiamo avere pazienza se all’inizio non tutto è ancora oliato. Ho chiesto soprattutto alla squadra di dare supporto a Nicola Zonta, in campo in regia a causa dell’indisponibilità di Porro che ogni punto che gioca migliora la sua confidenza con i compagni».