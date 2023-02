Pallavolo, la Lube Civitanova vince in rimonta (3-2) e vede i playoff

Sotto 0-2 i giovani cucinieri ribaltano il big match contro Piacenza. Male in A1 sia la Megabox che la Cbf Balducci. Vince al tiebreak anche la Videx (A2M). In A3 maschile cadono sia Fano che Macerata

CIVITANOVA – Il big match all’Eurosuole Forum tra la Cucine Lube Civitanova e la Gas Sales Piacenza di Superlega non ha deluso le aspettative e il tanto pubblico tornato ad affollare il palas civitanovese ha avuto ragione a non perdersi il ritorno dei vari Simon, Lucarelli e Leal in un match fondamentale nella rincorsa ad un posto nei playoff.

Benissimo Piacenza nella prima ora di gioco soprattutto al servizio, poi i giovani cucinieri hanno affilato le unghie e vinto alla distanza. Grazie al successo al tie break (18-25, 22-25, 25-23, 25-23, 15-13) i cucinieri si portano avanti di 1 punto in classifica e sabato prossimo a Siena avranno la possibilità di allungare ulteriormente il vantaggio. Per i biancorossi si tratta della seconda affermazione consecutiva casalinga in campionato a testimonianza del cambio di passo del gruppo. MVP del match Alex Nikolov, 15 punti con 2 ace e 1 muro. Prolifico anche Zaytsev con 20 punti, 1 ace e 3 block, così come Yant, autore di 14 sigilli con un ace. Il best scorer è sul fronte opposto. Si tratta di Romanò, in grado di firmare 22 punti con 1 muro e 7 ace. In doppia cifra anche gli ex biancorossi Lucarelli, Simon e Leal, spine nel fianco costanti per il sestetto di casa. Sotto nel numero di ace e dei muri, Civitanova prevale in attacco. La Cucine Lube è 4’ in classifica con il match di sabato prossimo da recuperare per cementare il 4’ posto e continuare la rincorsa a Trento e Modena.

In A1 Femminile doppia sconfitta 3-1 per le due marchigiane. La Cbf Balducci è caduta a Firenze sul campo della corazzata Scandicci. La Megabox contro Milano ha vinto il primo set per poi cedere alla distanza. Gli obiettivi stagionali si allontanano per entrambe le nostre squadre. Il cammino verso la salvezza di Macerata è in salita così come quello verso i playoff delle biancoverdi. In classifica la Cbf è ultima da sola a quota 7 dopo il sucesso nello scontro diretto di Pinerolo ora a 10 su Perugia a 12. La Megabox è lontana 8 punti dai playoff.

In A2 Maschile la Videx Grottazzolina ha superato al tiebreak la formazione di Prata di Pordenone per la 7’ giornata di ritorno. Si tratta di due punti preziosissimi nella rincorsa salvezza ma la classifica è cortissima in coda e il margine non è rassicurante.

In A3 maschile la Med Store Tunit a Garlasco cade 3-1 mentre la capolista Vigilar Fano ha perso al tiebreak nell’anticipo sul campo veneto del San Donà di Piave. In classifica la Vigilar è sempre prima con 3 punti di vantaggio su Pineto, 53 contro 50. Macerata è stata agganciata sul podio da Savigliano.