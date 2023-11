Pallavolo, la Cucine Lube stavolta vince la battaglia contro Perugia

Parziale riscossa della Cucine Lube che batte 22-20 al tiebreak Perugia. Crisi aperta per la Megabox Vallefoglia in A1F alla 3’ sconfitta consecutiva. Bene la Cbf Balducci, la Yuasa Grottazzolina e la Banca Macerata. Prima sconfitta per Fano

CIVITANOVA M. – Ancora 5 set tra Cucine Lube e Sir Safety Perugia ma stavolta a spuntarla sono stati gli uomini di coach Blengini trascinati dai 32 punti del neoacquisto Lagumdzjia e capace di spuntarla 22-20 al tiebreak dopo due ore e mezza di gioco. Grande battaglia in campo con tanti alti e bassi e una partita giocata anche sui nervi. La vittoria consente ai cucinieri di non perdere di vista i perugini in classifica e di ottenere punti preziosi per il proprio morale. L’impressione è che quest’anno sarà più che mai una lotta a due pressoché infinita.

In A1 Femminile momento nero per la Megabox Vallefoglia che, dopo la doppia sconfitta interna, è caduta anche in casa di Busto Arsizio alla prima vittoria stagionale. Lontano da Pesaro le ragazze di Pistola avevano sempre vinto ma la prestazione delle biancoverdi è stata da dimenticare e induce la riflessione sulla settimana terribile vissuta da una squadra che è partita con legittime ambizioni di playoff ma che deve cambiare passo.

In A2 Femminile la Cbf Balducci prosegue la striscia positiva vincendo 3-1 a San Giovanni in Marignano ex capolista. Per la squadra di Saja era un match importantissimo per non perdere contatto dalla vetta rappresentata da Montecchio Maggiore a quota 16, + 3 su Fiesoli e compagne che si sono confermate in crescita e altamente competitive. Nell’attesa di ritrovare Busolini e la migliore Bolzonetti, per la arancionere il cielo è tutto sereno.

Addirittura splendente è quello in A2 maschile della Yuasa Battery Grottazzolina capolista, che non ha avuto problemi a sbarazzarsi della BCC Tecbus Castellana Grotte. Quinta vittoria in altrettanti incontri per Grottazzolina, che parte fortissimo, subisce il ritorno di Castellana nel secondo set e poi, complice un Breuning stellare, porta a casa l’intera posta in palio.

In A3 maschile la Smartsystem Fano cade a Sorrento. Prima sconfitta stagionale per i biancorossi che non sono riusciti ad esprimersi al meglio e hanno dovuto soccombere al cospetto di una squadra apparsa più lucida nei momenti salienti della gara. Pronto riscatto invece per la Banca Macerata. I biancorossi controllano per tutta la gara, gestendo i tentativi di rimonta degli avversari e strappando applausi al pubblico di casa con alcuni punti importanti e spettacolari. Vittoria 3-0 con parziali netti.