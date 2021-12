Le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky. Sabato di viaggio per la squadra in volo verso il Brasile per inseguire il sogno di tornare col titolo di campioni del mondo per club

CIVITANOVA – In pulmann fino a Roma e poi in volo verso il Brasile destinazione Belo Horizonte con scalo a Lisbona. Ecco il diario di viaggio della squadra di Blengini che ritroverà la stessa location nella quale ha conquistato il mondiale 2019, l’ultimo disputato.

Niente tifosi al seguito e anche il numero dei dirigenti è inevitabilmente limitato ma la squadra vive un gran momento ed è partita con il pieno di fiducia per questo appuntamento al quale è stata invitata per sostituire lo Zaksa.

I risultati confortano il percorso disegnato dalla società e coach Blengini ha avuto la conferma di poter contare su tutti gli effettivi. La crescita repentina di Gabi Garcia e Yant ha risolto parte dei problemi dei cucinieri e quando Zaytzev ritroverà la migliore condizione sicuramente sarà un fattore determinante.

Le partite della Cucine Lube Civitanova al Mondiale per Club 2021 saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport, in live streaming su Now e su Volleyballworld.tv, ma si potranno seguire anche sulle frequenze di Radio Arancia Network (FM e App dedicata)

Si profila una copertura televisiva e radiofonica eccellente della manifestazione iridata in Brasile al via il 7 dicembre. Il palinsesto di Sky Sport, tramite i canali Sky Sport Arena e Sky Sport Action, e di Now comprenderà le partite di Civitanova e Trento nei rispettivi gironi, per poi trasmettere anche la Fase Finale dell’evento. Le telecronache saranno affidate a Stefano Locatelli e Michele Gallerani, con commento tecnico di Andrea Zorzi.

La piattaforma Volleyballworld.tv trasmetterà tutti i match della kermesse con commento in lingua inglese.

Diretta Radio Arancia Network di tutti i match della Cucine Lube Civitanova con la voce del giornalista Gianluca Pascucci. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per ascoltare la radiocronaca sul proprio dispositivo.