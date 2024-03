Pallavolo, la Cucine Lube deve vincere a Verona

Dopo la serata trionfale di Champions la Cucine Lube deve vincere a Verona. La Megabox (A1F) in casa come la Yuasa (A2M) e la Cbf Balducci (A2F) contro la capolista Perugia. La Smartsystem Fano a caccia della Coppa Italia

CIVITANOVA – La sconfitta in casa della Cucine Lube Civitanova contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza ha complicato maledettamente il cammino in Superlega di De Cecco e compagni. La squadra di Blengini, reduce dal trionfo nel ritorno dei quarti di Champions, deve provare a dimenticare le fatiche recenti nell’ultima giornata di regular season alle 18 a Verona. La Cucine Lube, infatti, è quarta a 37 punti, uno più di Verona e Monza.

In A1 Femminile la Megabox Vallefoglia di coach Pistola cerca di ritrovare la via del successo ospitando Trento fanalino di coda ma che da quando è affidata all’ex CT azzurro Davide Mazzanti ha evidenziato decisi miglioramenti nel gioco. Le biancoverdi però non possono mancare l’appuntamento con i 3 punti per non perdere contatto in zona playoff nella volata finale nella quale avrò match proibitivi. Si gioca alle 17

In contemporanea in A2 Femminile la Cbf Balducci Macerata, dopo il successo contro la Futura Giovani Busto Arsizio al 5’ set con Bolzonetti Mvp, cerca conferme ospitando la capolista Bartoccini Perugia. Prima convocazione per la montenegrina Dzakovjic arrivata per supplire all’addio di Korhonen. Le umbre sono prime e lanciatissime verso la promozione diretta in A1.

In A2 Maschile prima contro seconda per il big match che si gioca alle ore 18 tra la Yuasa Battery e la Emma Villas Siena. A quattro giornate dal termine della regular season la formazione marchigiana comanda con 54 punti e ben otto lunghezze di vantaggio sulla più diretta inseguitrice toscana, con Cuneo spettatore interessato forte dei suoi 45 punti.

In A3 maschile squadre a riposo per lasciare spazio alla Final Four di Coppa Italia. La capolista Banca Macerata a 50 punti sta guardando le altre giocare. La Smartsystem Fano ha battuto 3-1 Gabbiano Mantova e oggi alle 18 gioca la finale per la conquista del titolo contro Palmi che ha prevalso nell’altra semifinale.