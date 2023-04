Pallavolo, a Cucine Lube fa l’impresa a Verona. Manca un passo

La squadra di Blengini sbanca Verona e riporta la serie a Civitanova per la “bella”. Nulla da fare per la Cbf Balducci e per la Megabox in A1F. La Vigilar vince e sifderà Ortona per la A2 dove resta la Videx, che saluta col sorriso. Macerata contro Ortona

CIVITANOVA – La Cucine Lube dimostra qualità e carattere e batte anche a domicilio la WithU Verona (1-3) riportando in parità la serie e arrivando alla bella in casa. Tenuta mentale da campioni per i biancorossi, in grado di capitalizzare il punto a punto nei tira e molla finali, riscattando in particolare quanto sprecato in Gara 1. Fondamentale la prova dai nove metri nei momenti decisivi del match, con una grande reazione dopo il primo set e una prova stellare di Nikolov (22 punti con 8 sigilli al servizio), unita al contributo sempre importante di Zaytsev (17 punti e il supporto in ricezione) e Yant (17 punti con 3 ace). Grande carisma di De Cecco, colpi di esperienza di Anzani e Chinenyeze, un ottimo lavoro di Balaso e un aiuto costante degli atleti entrati dalla panchina come Bottolo, D’Amico, Garcia e Diamantini. Tra i padroni di casa riflettori su Keita, top scorer con 25 punti, Sapozhkov (21) e Mozic (18). Per il centrale Simone Anzani, ex di turno: «Questa squadra ha una rosa di giocatori che possiede tutti i mezzi per disputare partite come queste. C’era l’atmosfera delle grandi partite, e per questo faccio i complimenti al pubblico di Verona. Dopo un primo set in cui forse abbiamo pagato anche un pizzico di nervosismo di troppo, ci siamo sciolti portando a casa una vittoria importantissima. Ora ci godremo un giorno di riposo e poi testa alla finale che ci aspetta sabato prossimo».

La Itas Trentino è la prima semifinalista col successo su Monza. Vanno a gara 5 oltre che Cucine Lube-WithU Verona anche Modena-Piacenza e, a sorpresa, Perugia-Milano.

In A2 maschile una Videx Grottazzolina già salva al PalaGrotte, nell’ultima giornata di regular season contro Cantù già sicura del 2’ posto in classifica, si regala un congedo felice vincendo 3-1 e dando l’appuntamento all’anno prossimo.

In A1 femminile la Cbf Balducci già retrocessa in A2 a Conegliano, nell’ultima trasferta stagionale, gioca bene contro l’Imoco in un match senza patemi per entrambe ma cade 3-0. Per la centrale Beatrice Molinaro: «Conegliano è venuta fuori nei finali di secondo e terzo set, dove siamo state brave a restare punto a punto. Un peccato perché ci siamo incastrati in qualche rotazione e abbiamo subito qualcosa in attacco rispetto a loro, ma usciamo dal campo a testa alta. Sappiamo che l’avversario dall’altro parte della rete è di un altro livello». Sabato prossimo 8 aprile ultima di campionato in casa nel derby contro Vallefoglia

Penultima di regular a Urbino, la Megabox Ond. Savio Vallefoglia gioca un primo set contro Novara (25-16) ma poi cede 3-1 ad una Igor forte e concentrata. «Siamo stati molto attenti e ordinati in tutti i fondamentali – dice coach Mafrici -, in particolar modo nella scelta dei colpi di attacco (con una precisione del 72%, ndr.) e nel fondamentale della ricezione, dove abbiamo limitato al minimo gli errori diretti contro una squadra che ha degli ottimi battitori».

In A3 maschile ultima giornata di regular season con la Med Store Tunit Macerata in trasferta a Belluno che cade 3-1 e si prepara per i playoff dove affronterà Parma. Prima gara il 12 aprile in trasferta e il 16 aprile il ritorno in casa al Banca Macerata Forum. Vittoria al tiebreak per la Vigilar Fano a Monselice che assicura il primo posto e la finale promozione delle prime contro Ortona, che ha vinto a sua volta il Girone Blu.