Pallavolo, la Cucine Lube a Verona per gara 4 playoff

La squadra di Blengini, dopo aver allungato la serie, prova a riportarla a Civitanova per la “bella”. Avanti anche Modena, Trento e Perugia. Coach Giannini: «Calma e lavoro per farsi trovare pronti»

CIVITANOVA – La vittoria in gara 3 dei Quarti di Finale contro la WithU Verona ha allungato la serie ma sabato 1 aprile alle 20.30 la formazione cuciniera deve affrontare un altro match point contro e stavolta senza la spinta del pubblico amico.

Il 3-0 porta molte firme non solo quella di Nikolov, MVP della serata e top scorer, ma quella delo staff tecnico che ha trovato alchimie tattiche per limitare gli effetti negativi di una ricezione messa sotto pressione grazie alla duttilità di Zaytzev ma anche della società con il patron Giulianelli in testa che ha animato la vigilia scuotendo l’ambiente e richiamando tutti al massimo impegno.

Il gruppo marchigiano vuole tornare da Verona con un risultato positivo, a iniziare dal capitano Luciano De Cecco, che all’ombra dell’Arena disputerà la sua partita numero 100 in un Play Off Scudetto.

A dire la sua è Romano Giannini vice di Chicco Bengini: «Stiamo provando le stesse sensazioni positive dello scorso anno – svela il secondo allenatore -, quando ci trovavamo spalle al muro contro Trento in Semifinale. Nei Play Off non è finita finché non cade a terra l’ultimo pallone e la Lube ha le potenzialità per arrivare a Gara 5. Siamo di nuovo con l’acqua alla gola, ma abbiamo la consapevolezza di aver vinto una sfida importante. Non dobbiamo pensare troppo, ma dobbiamo lavorare. Già lo abbiamo fatto perché dopo aver sfiorato la vittoria in Gara 2 non ci siamo strappati i capelli, ma siamo stati bravi a resettare tutto concentrandoci sugli allenamenti in vista del terzo round e abbiamo raccolto i frutti. Stiamo facendo questo anche in preparazione del blitz in Veneto con l’auspicio di ripeterci in partita».

Per quanto riguarda gli altri quarti in campo domenica 2 aprile alle 18, anche Piacenza ha tenuta viva la serie contro Modena, sconfitta nella finale di andata di Cev Cup dai belgi del Knack Roselaere, ora sul 1-2, e proverà ad allungare in diretta su Raisport. Perugia sconfitta in Polonia nell’andata della semifinale di Champions dai campioni dello Zaksa, è avanti 2-1 contro Milano, Trento contro Monza 2-1.