Per la Cucine Lube c’è un Tonno Callipo da domare

Dopo il riposo forzato dello scorso weekend la squadra di De Giorgi si misura con un avversario che è in buona forma. Si gioca alle 17 anticipando il match previsto per il prossimo weekend

CIVITANOVA M. – Doveva essere il momento di una delle partite più attese dell’anno e invece la Cucine Lube Civitanova M. non sarà di scena al PalaBarton di Perugia per affrontare la Sir Safety Perugia ma giocherà in casa contro la Tonno Callipo Vibo Valentia in diretta su RaiSport alle 17 anticipando il turno successivo.

Infatti anche Vibo Valentia avrebbe dovuto riposare avendo in calendario il match con Cisterna che, come Perugia, ha parecchi contagiati. La Lega Volley ha scelto di anticipare il match col consenso delle società.

Rispetto al calendario, infatti, della 10’ giornata si giocano solo Piacenza-Monza anticipata a sabato alle 19.30 e Trento-Milano domenica alle 16

I calabresi dell’ex Cester sono attualmente al 4’ posto in una classifica difficilmente decifrabile viste le moltissime partite da recuperare. Avendo raccolto 13 punti in 8 partite il bottino è comunque discreto. Anche coach De Giorgi ha guidato la squadra di Vibo per qualche mese nel 2004 in serie A2

La vera notizia per la Lube è essere di nuovo al completo. Kovar è rientrato a tempo pieno e Diamantini ha ripreso ad allenarsi. Per quanto riguarda la sfida anticipata con Vibo Valentia coach De Giorgi ammette che «in questo periodo possono verificarsi variazioni in calendario, ma abbiamo avuto il tempo di focalizzarci sull’avversario e non ci faremo trovare impreparati. Forse ci si aspettava qualche altra squadra in zona quarto posto, ma la Tonno Callipo merita la posizione per quello che ha mostrato finora: è in fiducia, ha equilibrio e gioca una buona pallavolo«.

Torna in campo anche la MedStore Macerata che giocherà domenica alle ore 20.00 a Portomaggiore per il recupero della 1ª Giornata Girone Bianco del campionato di serie A3.