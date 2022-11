Pallavolo, la Cucine Lube beffata al tiebreak in SuperCoppa

Avanti 1-0 e 2-1, la squadra di Blengini si lascia rimontare da Perugia che si prende la Supercoppa Italiana. Stasera in campo Cbf Balducci e Megabox in A1 Femminile e la Med Store in A3 maschile

MACERATA – Torna il campionato di serie A1 Femminile con il quarto atto del girone di andata. Per la Cbf Balducci Macerata reduce dal brutto stop di Chieri c’è Il Bisonte Firenze, squadra giovane e con molto talento. Si gioca alle 20.30 e per le ragazze di coach Paniconi è un avversario difficile ma non impossibile a patto di vedere in campo la squadra attenta e determinata che 7 giorni fa, proprio sul taraflex amico del Banca Macerata Forum, ha battuto Perugia incassando i suoi primi 3 storici punti in massima serie.

Trasferta invece per la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia che sale in casa dell’altra neopromossa la Wah4green Pinerolo. Le piemontesi sono reduci dalla pesante sconfitta a Firenze ma anche la Megabox vuole il pronto riscatto dopo aver affrontato la corazzata Conegliano. Prosegue il lavoro di affiatamento della palleggiatrice statunitense Miche Hancock che ad ogni allenamento trova maggiore sintonia con Kosheleva e compagne.

Torna in campo anche la Med.Store Tunit alle 20.30 a Pineto per il recupero della partita non disputata per il focoloaio Covid che ha colpito nelle scorse settimane il gruppo squadra di Gulinelli. La squadra ha recuperato bene dopo lo stop forzato e a Pineto misurerà le sue ambizioni.

Aveva grandi ambizioni anche la Cucine Lube Civitanova nella finale di SuperCoppa italiana giocata a Cagliari ma ad alzare il 5’ trofeo è stata la Sir Safety Perugia.

Sempre avanti nel conto set la squadra di Blengini alla lunga ha ceduto il passo ai perugini che hanno fatto festa al tiebreak. Proprio al 5’ set attimi di paura per la momentanea perdita di coscienza di Leon che, ricadendo da un salto, è scivolato sulla chiazza di sudore battendo rovinosamente la testa. Per fortuna il campione cubano ma di passaporto polacco si è ripreso subito partecipando alla festa. Il risultato finale è dunque stato 2-3 (25-20, 22-25, 25-23, 22-25, 8-15).

Nel dopogara coach Blengini ha detto: «Abbiamo giocato una gara di combattimento, anche sofferta in molte fasi. Si sa che quando giochi contro squadre con la qualità di Perugia, in qualsiasi momento le alternative che entrano dalla panchina ma anche quelle di cui dispongono in battuta, possono cambiare la situazione all’improvviso. Siamo una squadra molto giovane, con profili progettuali, ma dobbiamo guardare al presente, dunque cercare sì di progredire in mezzo alle partite, ma anche di vincerne il più possibile». La squadra riprenderà il cammino domenica 6 novembre in Superlega ospitando Verona alle 18 all’Eurosuole Forum.