Pallavolo, la Cucine Lube ha vinto a Taranto e ora c’è Trento

Torna alla vittoria la Cbf Balducci. La Megabox Vallefoglia si illude poi cade in casa. La Yuasa Grottazzolina vince ancora mentre stop per la Banca Macerata e la Smartsystem Fano. I cucinieri alla prova della capolista con diretta su RaiSport

CIVITANOVA – La Cucine Lube ha sofferto e vinto in trasferta in casa della Gioiella Prisma Taranto (1-3). La squadra di Blengini viene da quattro successi di fila e ha consolidato il 4’ posto ed anzi accorciando a -1 la distanza dal 3’ posto occupato da Piacenza battuta in casa al tiebreak da Monza. Mercoledì 14 febbraio si torna in campo per affrontare la capolista Trentino che ha vinto a Catania e che ha allungato su Perugia seconda, sconfitta a sorpresa in casa al tiebreak da Verona. In classifica Trentino guida con 49 punti, Perugia 41, Piacenza 36, Cucine Lube 35, Verona e Milano 30. Mercoledì alle 20.30 con diretta su RaiSport i cucinieri proveranno a fermare la corsa di Michieletto e compagni che finora hanno perso 1 partita su 18.

Mvp del match di Taranto lo schiacciatore Alex Nikolov: «L’aspetto più positivo è sicuramente di essere riusciti a chiudere la partita nel quarto set, che si è giocato punto a punto fino ai vantaggi. Questo è sinonimo di grande carattere. Chiudiamo in cassaforte tre punti molto importanti per la classifica, il mirino è puntato verso il terzo posto. Il mio titolo di mvp? Sono contento, ma anche il merito delle mie prestazioni va condiviso con la squadra».

Nonostante la sconfitta è stata una giornata positiva per la Megabox Vallefoglia in serie A1 Femminile che ha perso al tiebreak in casa per mano della Savino Del Bene Scandicci. Avanti 2-0 le biancoverdi non hanno potuto resistere al ritorno veemente delle toscane guidate dalla classe della cinese Zhu Ting e dai 31 punti dell’azzurra Antropova. Anche meglio ha fatto la Cbf Balducci in A2 Femminile che ha superato la formazione di Albese Como trovando la prima vittoria della sua Pool Promozione. Le ragazze di Carancini saranno in campo mercoledì a Messina alle 20.30 per la 4’ di andata, turno anticipato perché nel weekend c’è la pausa per la Coppa Italia.

Serata complicata per la Yuasa Battery Grottazzolina capolista del campionato di A2 maschile che l’ha spuntata al tiebreak a Brescia dopo una battaglia molto avvincente. Sotto 2-0 i gialloblù hanno ribaltato imponendosi dopo oltre 2 ore di gioco e confermando il vantaggio considerando che anche Siena, seconda, ha vinto al 5’ set a Ravenna. «Il nostro obiettivo – dice il centrale Marco Cubito – ora è di cercare di arrivare davanti a tutti, ma dobbiamo guardare partita dopo partita, ci sono ancora sei gare da giocare e dobbiamo pensare solo alla prossima. In casa nostra dobbiamo metterci la stessa voglia di far bene che abbiamo avuto nelle ultime due partite, se non ancora di più».

In A3 maschile Girone Blu la capolista Banca Macerata con 43 punti è caduta in trasferta sul campo dell’Aurispa Lecce e capace di cogliere punti molto pesanti per la sua lotta salvezza. Alle spalle incalza San Giustino che ha vinto contro Napoli. Turno negativo anche per la Smartsystem Fano sconfitta sul campo di Lagonegro (3-1) nello scontro diretto per il 3’ posto.