Pallavolo, la Cucine Lube senza Balaso cade pesantemente a Perugia

Nulla da fare per i cucinieri in trasferta a Perugia. Netto il 3-0 per gli umbri decisivi al servizio. La Megabox e la Cbf Balducci in casa si impongono 3-1 mentre la Banca Macerata vince in trasferta. Netto 3-0 per la Yuasa, Fano al tiebreak

CIVITANOVA – Poca gloria e nessun punto per la Cucine Lube Civitanova nella trasferta in casa della Sir Susa Vim Perugia. La qualità al servizio degli umbri è stata acuita dall’assenza di Balaso colpito da un grave lutto familiare. Prima da titolare per Bisotto che, nel dopogara, ha rimarcato i meriti degli avversari. «Perugia ha tirato fortissimo in battuta – ha detto – mettendoci in grande difficoltà. Avremmo sicuramente dovuto tenere meglio in ricezione, per poi giocare in maniera più efficace sugli attacchi di palla alta. Il mio esordio? L’emozione era fortissima». In classifica Giannelli e compagni restano la prima antagonista di Trento mentre la Cucine Lube Civitanova è agganciata a 25 punti da Milano. Ora doppio impegno casalingo mercoledì 17 gennaio in Champions e domenica 21 in casa proprio contro l’Allianz, remake dello scontro playoff dell’anno scorso.

In A2 maschile ancora un successo nella seconda gara interna consecutiva per la Yuasa Battery che regola la Sieco Service Ortona per 3-0 al PalaGrotta. Vinti i primi due set i padroni di casa hanno accusato un calo di ritmo nel terzo che ha consentito però alla Sieco Service Ortona di rientrare in gara ma gli ingressi dalla panchina, sommati ai 32 punti del solito Breuning, hanno permesso ai grottesi di centrare la 14’ vittoria in questa Credem Banca Serie A2 conservando i 6 punti di vantaggio sulla più diretta inseguitrice, la Puliservice Acqua S. Bernardo Cuneo vincente 3-1 in quel di Aversa.

In A3 maschile dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia ritrova il successo la Banca Macerata capolista che passa a Napoli per 3-1, decima vittoria consecutiva in campionato. Successo conquistato su un campo difficile e contro un Napoli che ha lottato fino alle fine. Vinto il primo set i biancorossi non sono riusciti a chiudere il secondo nonostante il set ball a favore. Nel terzo Macerata ha ribaltato il vantaggio degli avversari portando definitivamente il match dalla propria parte e prendendosi una vittoria importante e meritata. Bene anche la Smartsystem Fano che la spunta al tiebreak dopo quasi tre ore di battaglia contro un’ottima Bari e mantiene l’imbattibilità casalinga. I virtussini, che hanno risentito delle fatiche di Coppa, sono stati bravi a soffrire in molti frangenti del match e, nonostante un quarto set giocato sottotono sono riusciti a reagire nel quinto set annullando peraltro agli avversari un matchball sul 17 a 16.

In A1 Femminile la Megabox Vallefoglia vince 3-1 contro Cuneo come una settimana fa contro Bergamo. Sull’asse Mingardi-Aleksic, la squadra di Pistola si dimostra in un ottimo momento e cementa la propria posizione in zona playoff. Nel prossimo turno anticipo televisivo su Raisport sabato sera 20 gennaio e sarà uno scontro diretto nel fortino della Wash4Green Pinerolo.

Riscatto per la Cbf Balducci che in A2 Femminile regala a coach Carancini la prima gioia da capo allenatore al posto dell’esonerato Saja. Melendugno era tutt’altro che un avversario agevole da superare e la squadra, trascinata da un’ottima Mazzon, ha dimostrato di saper soffrire. Out Busolini per infortunio. Domenica 21 ultima giornata del primo girone con la trasferta di Olbia poi via alla Poule Promozione.