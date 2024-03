Pallavolo, la Cucine Lube all’assalto della semifinale di Cev Champions

CIVITANOVA – L’impegno infrasettimanale anche se di altissimo livello può essere salutare per la Cucine Lube che ha bisogno di scrollarsi di dosso la delusione per la doppia sconfitta in gara 1 e 2 dei quarti di finale playoff contro la Mint Vero Volley. Gara 3 è fissata per domenica 17 marzo alle ore 18 all’Eurosuole Forum ma stasera 13 marzo c’è un appuntamento importantissimo alle 20.30 a Trento per la semifinale di andata della CEV Champions League, la più prestigiosa kermesse continentale per Club.

Il ritorno si giocherà giovedì 21 marzo alle ore 20.30 nel quartier generale biancorosso. L’ostacolo è duro, di fronte ci saranno i campioni d’Italia, ma l’occasione è troppo ghiotta e la Lube si presenterà alla “ilT quotidiano Arena” con il coltello tra i denti. I padroni di casa sono orfani del palleggiatore Riccardo Sbertoli, fuori per alcune settimane. Promosso titolare Alessandro Acquarone e ingaggiato il francese Matthieu Garcia. I cucinieri, invece, stanno recuperando Ivan Zaytsev, reduce da un lungo infortunio muscolare e tenuto in panchina con Monza. Un gruppo di fedelissimi Predators raggiungerà la Lube in pullman per sostenere De Cecco e compagni.

In Champions League la Lube ha stravinto la Pool E collezionando cinque vittorie con il massimo scarto e una sconfitta al tiebreak. Un percorso valso l’accesso ai Quarti per la sesta stagione di fila. Turno superato grazie al successo esterno per 3-1 ad Ankara nel match d’andata e al bis tra le mura amiche con lo stesso risultato.

Dopo aver vinto la Champions League 2019, i vicecampioni d’Italia sognano di tornare a giocare una Finale europea. Civitanova nelle ultime tre stagioni è uscita ai Quarti. Per mano dello Zaksa tre anni fa, dello Jastrzebski due stagioni fa e nella passata edizione con l’Halkbank. Andando a ritroso, nella stagione 2019/20 la Lube vinse il Quarto di finale con il sestetto belga del Roeselare prima dello stop al torneo per la pandemia di Covid-19.

Si tratta della nona sfida in Champions League contro i gialloblù. Da sfatare il tabù Trento nelle semifinali europee. I dolomitici eliminarono in tre set i marchigiani proprio in semifinale nel 2009. Stessa sorte nei Playoffs 6 del 2012, con vittoria casalinga al tie break dei cucinieri e riscatto sul proprio campo per 3-0 dei trentini. Grande anche la delusione del 2016 in semifinale con la Lube piegata con il massimo scarto. Maledizione spezzata dalla Lube nei Playoffs 6 del 2018 con le vittorie in quattro set a Civitanova e al tie break a Trento. Tutto liscio anche nella Pool A del 2020, grazie al successo netto di Civitanova in casa e bis in quattro set lontano dall’Eurosuole Forum.

I biancorossi hanno vinto il trofeo in due occasioni: nel 2002 a Opole, in Polonia, battendo al tie break l’Olympiakos Piraeus, e nel 2019 a Berlino, piegando 3-1 lo Zenit Kazan.

L’altra semifinale si gioca tra: Jastrzebski Wegiel (POL) – Ziraat Bank Ankara (TUR).