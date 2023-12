Pallavolo, una Cucine Lube sciupona lascia altri due punti

Avanti 2-0 in casa contro Verona, la squadra di Blengini perde al tiebreak. Bella vittoria esterna per la Megabox a Roma e vittoria piena per la Cbf Balducci in casa. Breuning da record trascina la Yuasa al titolo di campione d’inverno

CIVITANOVA – Non c’è gioia nel Santo Stefano biancorosso della Lube, che chiude il girone di andata con una sconfitta. La Cucine Lube contro Rana Verona parte bene, va avanti 2-0 poi soffre il servizio avversario, cala e si fa agguantare e superare al tiebreak. il risultato 2-3 infrange i sogni di quarto posto della truppa di Blengini. I biancorossi giocheranno in trasferta la gara secca dei Quarti di Del Monte® Coppa Italia sul campo di Monza. A prendersi il titolo di MVP è Dzavoronok (17 punti con 5 ace), autore di una serie al servizio pazzesca nel finale di quarto set, ma il vero motore scaligero è Keita (14) che prende per mano la squadra. In doppia cifra anche Cortesia (13) e Sani (12). Solo panchina per l’azzurro osimano Mosca. Tanto amaro in bocca sul fronte cuciniero, con Nikolov che chiude da MVP (20 punti). In doppia cifra anche Lagumdzija (17), Zaytsev (13) e Chinenyeze (10). I padroni di casa sono compatti a muro (13-11 i vincenti), ma calano in attacco e pagano una ricezione altalenante con 13 ace incassati. Ora doppio confronto con Monza in trasferta, il 30 gennaio alle 18 per la Superlega e mercoledì 3 gennaio per la partita unica dei Quarti di Superlega.

In A1 Femminile bella impresa della Megabox che apre il girone di ritorno restituendo il successo a Roma Volley in trasferta. La squadra di Andrea Pistola si è aggiudicata i primi due set (il primo, interminabile 35-37), per poi subire la rimonta delle padrone di casa, che hanno portato a casa con pieno merito il terzo e il quarto parziale. Il quinto, come non di rado accade, ha ribaltato l’inerzia della partita, con la Megabox a recitare un monologo e le padrone di casa ad arrendersi senza più energie. Mingardi 27 punti vince la sfida a distanza con l’opposta avversaria Bici (24 punti) ma doppia cifra anche per capitan Kosheleva, Aleksic, Degradi. Dopo la pausa si gioca sabato 6 gennaio alle 20.30 con diretta su RaiSport contro Volley Bergamo, partita alla portata delle biancoverdi.

In A2 Femminile tutto fin troppo facile per una Cbf Balducci Macerata non esaltante ma concreta contro l’incerottata Omag San Giovanni in Marignano. Vince 3-0, risultato che mancava da oltre un mese e chiude il 2023 in testa al girone B a braccetto con l’Esperia Cremona. Ora la pausa per riprendere il 7 gennaio a Costa Volpino.

In A2 Maschile una straordinaria Yuasa Battery Grottazzolina batte 3-0 la Wow Green House Aversa nel boxing day davanti ad un immenso pubblico accorso ancora una volta a gremire le tribune del PalaGrotta; risultato un po’ troppo severo per la formazione campana che ha tenuto bene il ritmo dei marchigiani portandoli per ben due volte ai vantaggi ma la buona, buonissima vena di Rasmus Breuning Nielsen autore addirittura di 37 punti in tre soli set ha permesso ai ragazzi guidati da Massimiliano Ortenzi di laurearsi Campioni d’Inverno grazie alle 12 vittorie conquistate in queste prime 13 partite disputate. Il ritorno comincia già sabato 30 gennaio con la trasferta a Cuneo alle 20.30.

In A3 maschile riposa la capolista del Girone Blu Banca Macerata mentre cade 3-1 la Smartsystem Fano 3-1 sul campo di San Giustino. Sabato 30.12 alle 17 a Bari comincia il girone di ritorno dei maceratesi campioni d’inverno mentre Fano alle 18 ospita Lecce.