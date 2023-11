Pallavolo, la Cucine Lube cerca la rivincita contro Perugia

Dopo la sconfitta in finale di SuperCoppa la Cucine Lube incrocia ancora Perugia all’Eurosuole Forum per la terza di Superlega. Cerca la riscossa anche la Megabox Vallefoglia...

CIVITANOVA MARCHE – Non avrà lo stesso peso di una finale che assegna un trofeo come la Supercoppa ma c’è da credere che la Cucine Lube vorrà lasciarsi alle spalle la delusione per la SuperCoppa lasciata a Perugia. In palio tre preziosi punti per classifica di Superlega anche se la squadra del tecnicomarchigiano Angelo Lorenzetti Campione d’Italia in carica e un roster super, avrà ben altra idea ora che ha capito come si batte questa Lube. Si gioca alle 18.30 con diretta su Raisport.

In A1 Femminile dopo la doppia sconfitta interna, la Megabox Vallefoglia di coach Pistola scende in campo alle 17 cercando il pronto riscatto sul campo della pericolante Busto Arsizio guidata da Julio Velasco. In trasferta finora le biancoverdi hanno vinto entrambe le partite giocate prima a Bergamo poi a Cuneo. Lontano da Pesaro hanno raccolto 6 dei 7 punti in classifica.

In A2 Femminile la Cbf Balducci in striscia positiva da 4 partite, gioca alle 17 a San Giovanni in Marignano capolista in coabitazione con Montecchio Maggiore. Per la squadra di Saja che è uno dei tanti ex, non sarà una partita banale anche perché le squadre hanno già incrociato i guantoni in pre-campionato. I tre punti di vantaggio in classifica danno alle romagnole un margine da amministrare e la Cbf Balducci deve diventare velocemente grande in ogni senso.

In A2 maschile la Yausa Battery Grottazzolina capolista, alle 18 è in trasferta in Puglia ospite della BCC Tecbus Castellana Grotte che non può fare davvero paura. La squadra di Ortenzi ha il vento in poppa e grande fiducia nei propri mezzi grazie ad una classifica che fa sognare.

In A3 maschile dopo un turno agevole contro la Plus Volley Sabaudia, la Smartsystem Fano gioca a Sorrento alle 19 per proseguire a marciare al passo delle migliori. Cerca il riscatto invece dopo il punto conquistato a San Giustino la ex capolista del girone Blu Banca Macerata. Alle 16 al Banca Macerata Forum arriva Palmi.