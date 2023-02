Pallavolo, la Cucine Lube ritrova il successo in rimonta (3-1). I risultati della Serie A marchigiana

I cucinieri in casa superano Cisterna e fanno festa col proprio pubblico. Buio pesto per la Cbf Balducci battuta a Firenze mentre la Megabox Vallefoglia supera ospita Pinerolo. Fano sempre in testa in A3M

CIVITANOVA – Il mese di Febbraio è iniziato proprio come auspicato per la Cucine Lube che batte la Top Volley Cisterna in rimonta 3-1 (20-25, 25-18, 25-23, 27-25) dopo aver perso il 1’ set e ritrovando il sorriso e il rilancio in classifica.

Davanti ai duemila spettatori accorsi all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, la squadra di Blengini ha chiuso la serie di quattro sconfitte consecutive in campionato. Perso malamente il primo set la scossa decisiva per i padroni di casa prende forma dalla panchina con l’inserimento di Anzani, Zaytzev e Nikolov. Grazie ai 3 punti a quattro giornate di Regular Season della SuperLega Credem Banca ancora in calendario, consolidano il quarto posto solitario in classifica staccando di 3 punti la quinta posizione e garantendosi un cuscino di 7 punti all’interno della zona Play Off. Alla fine Marlon Yant, autore di 17 punti totali con il 57% in attacco e 1 ace, è l’Mvp della sfida.

In A1 Femminile dopo la pausa per la Final Eight di Coppa Italia Frecciarossa la CBF Balducci HR riparte da dove aveva lasciato, cioè perdendo. La squadra di Paniconi lotta alla pari per due set con Il Bisonte Firenze ma esce sconfitta 3-0 dal Pala Wanny nella quarta giornata di ritorno di Serie A1. Fatali i finali di primo e terzo set, finiti entrambi per 25-23 in mano alle fiorentine, quando le arancio-nere hanno solo sfiorato il completamento di una doppia rimonta. Per le ragazze di Paniconi, che ha alternato quasi tutta la rosa a sua disposizione nel corso della gara, top scorer Okenwa con 9 punti e il 53% in attacco. Bene anche Chaussee.

Fa festa invece la Megabox Vallefoglia che supera 3-1 la Wash4green Pinerolo al Palacarneroli di Urbino. Nella corsa salvezza sconfitta anche Perugia a Milano e quindi nella parte bassa della graduatoria resta tutto invariato con Perugia a quota 9, Pinerolo e Macerata a quota 7. La Megabox sale a 20 e si avvicina all’ottavo posto che contenderà a Firenze, anch’essa vincente, e Busto Arsizio sconfitta al tiebreak a Novara.

Ferma la serie A2 maschile per la Coppa Italia, in A3 maschile Girone Bianco, dopo il successo nell’anticipo per 3-0 della Med Store Tunit Macerata contro Savigliano fa festa anche la Vigilar Fano che vince a Brugherio (1-3) una partita molto combattuta almeno per 3 set e mantiene la vetta solitaria.