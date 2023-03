Pallavolo, la Cucine Lube cerca il pronto riscatto

Dopo la brutta serata di gara 1, a Verona va in scena il secondo atto del quarto di finale. Serve una vittoria per riequilibrare la serie e tornare a Civitanova con rinnovata serenità

CIVITANOVA – Che la squadra di Stoychev sarebbe stato un brutto cliente nei playoff era fin troppo facile da intuire ma lo 0-3 di gara 1 ha rappresentato un brusco risveglio. Stasera 22 marzo alle 20.30 si gioca gara 2 della serie al meglio delle 5 partite. Gli episodi hanno condannato forse troppo severamente la squadra di Blengini perché la partita è stata molto equilibrata, con i cucinieri che sono mancati soprattutto nei finali di ogni set, con qualche errore di troppo commesso sia in battuta che in attacco. La Cucine Lube Civitanova deve cambiare marcia e dimostrarsi più lucida nei momenti topici. Si gioca al Pala AGSM AIM casa della WithU Verona che è a caccia della nona vittoria di fila in SuperLega, trascinata dalle ottime prestazioni dello schiacciatore Noumory Keita e dell’opposto Maksim Sapozhkov. Dirigono Puecher e Braico.

Intanto in previsione di Gara 3 in programma domenica 26 marzo alle ore 18 all’Eurosuole Forum è aperta la prevendita online e negozi Vivaticket. Da giovedì anche al botteghino.

Per il libero della Cucine Lube Civitanova Fabio Balaso: «In Gara 1 a mio avviso abbiamo giocato alla pari ma abbiamo sprecato troppe occasioni. Se guardiamo le statistiche i nostri dati sono anche superiori rispetto a quelli fatti registrare da Verona. Pochi palloni hanno fatto la differenza in tutti i set, ma dobbiamo fare mea culpa nel contrattacco per non aver finalizzato nelle fasi clou, mentre la WithU è stata più lucida. Dobbiamo giocare con la giusta mentalità per riaprire la serie. Eravamo a conoscenza dell’ottima condizione della WithU e gli scaligeri lo hanno ribadito con l’ottavo successo di fila. Ora possiamo spezzare la loro serie positiva».

In contemporanea gara 2 nel resto del quadro dei Quarti con Milano-Perugia, Modena-Trento e Piacenza-Monza (quest’ultima in diretta su RaiSport) con le squadre oggi in trasferta tutte vincenti in casa in gara 1.