Pallavolo, la Cucine Lube cerca il pronto riscatto

CIVITANOVA – A 72 ore di distanza da una serata da dimenticare sul campo di Milano, la Cucine Lube Civitanova affronta la sfida infrasettimanale con la matricola Farmitalia Catania, in programma stasera 15 novembre alle ore 20.30 all’Eurosuole Forum e valida per la 5ª giornata di andata della SuperLega Credem Banca.

Il turno infrasettimanale è da affrontare con la massima attenzione per i biancorossi e concentrazione per non sottovalutare un avversario certamente inferiore tecnicamente sulla carta ma che non avrà nulla da perdere e quindi con la possibilità di lasciare andare il braccio sia in attacco che al servizio. La voglia di rivalsa di capitan De Cecco e compagni è tanta ma serve una squadra lucida e ordinata per imporre il proprio gioco senza rischi.

Dall’altra parte della rete c’è una matricola che lo scorso anno militava in Serie A3. Con coraggio e passione, dopo la vittoria dei Play Off, la realtà etnea ha ottenuto il doppio salto di categoria, rilevando il titolo sportivo della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e volando direttamente in Superlega. In poco tempo la società ha allestito una squadra per competere in al massimo livello ma si presenta a Civitanova senza uno degli uomini di punta, lo schiacciatore iraniano Javad Manavi è alle prese con gli esami strumentali dopo un infortunio al ginocchio nell’ultima gara di campionato e non prenderà parte alla trasferta nelle Marche.

La Lube ha 5 punti in classifica, due più dei siciliani che hanno fatto bottino pieno in casa contro Cisterna. Può contare sul sempre bravo Santiago Orduna in regia e sull’ex biancorosso Luigi Randazzo. Per il centrale dei cucinieri Simone Anzani, che lentamente sta ritrovando la migliore condizione. «come ogni partita in SuperLega, la sfida infrasettimanale con Catania va affrontata con molta attenzione, sapendo che non esistono sfide facili in Italia. Quando si abbassa la guardia il rischio di incappare in incidenti di percorso è alto. Dobbiamo rifarci dopo la pesante sconfitta a Milano, ci fa bene giocare subito per ritrovare il nostro percorso. Io sono a disposizione da due settimane, ho una gran voglia di rivalsa e di rendermi utile alla squadra. Quando vengo chiamato in causa cerco sempre di farmi trovare pronto». Dirigeranno Carcione e Brancati.

Intanto sul fronte europeo, in attesa del debutto stagionale nella Pool E di CEV Champions League, il sodalizio cuciniero ieri ha conosciuto il nome dell’ultima avversaria nel mini-girone della Main Phase. La formazione rumena dell’Arcada Galati, infatti, è risultata la migliore seconda del 2nd round preliminare e si aggrega così al raggruppamento che comprende Cucine Lube Civitanova, Greenyard Maaseik (BEL) e VK Lvi Praha (CZE). Mercoledì 22 novembre alle ore 20.30, il match casalingo in notturna che segnerà l’esordio stagionale nel più prestigioso torneo europeo per Club sarà proprio con Galati per un faccia a faccia tra la prima e la quarta testa di serie nella Pool E.