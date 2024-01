Pallavolo, la Cucine Lube a riposo dopo l’infrasettimanale. Ecco i match delle marchigiane

Trasferta proibitiva per la Megabox Vallefoglia sul campo della lanciatissima Chieri. In A2 la Cbf Balducci comincia la Pool Promozione. Yuasa in casa, Macerata in trasferta. Nell’anticipo Fano fa 3 punti

CIVITANOVA marche – Dopo la vittoria al tiebreak nel turno infrasettimanale con un avvio choc e un andamento altalenante, la Cucine Lube ha messo in cascina altri due punti. La vittoria tiene in corsa gli uomini di Blengini per le prime posizioni. Ora un weekend libero praticamente inedito per lasciare spazio alla Coppa Italia.

Oggi si gioca la finale tra Perugia e Monza. I brianzoli giustizieri della Lube ai quarti hanno eliminato i campioni d’Italia dell’Itas Trentino. I cucinieri torneranno in campo domenica 4 febbraio alle ore 18 all’Eurosuole Forum per il match casalingo contro la Valsa Group Modena, confronto valevole per il 6° turno di ritorno della Regular Season e con il primo ritorno da ex di Osmany Juantorena.

Domenica in campo invece per tutte le altre formazioni marchigiane di serie A. Nella A1 femminile trasferta a Chieri molto più che impegnativa per la Megabox Vallefoglia. Le piemontesi hanno staccato il pass in settimana per la Final Four di Coppa Italia battendo la Igor Novara a domicilio per 3-1 e domenica scorsa hanno strappato un punto all’Allianz Milano di Paola Egonu. Per la squadra di Pistola il pronostico sembra chiusa ma non avendo nulla da perdere la sorpresa potrebbe starci.

Prima giornata di Pool Promozione a Perugia per la Cbf Balducci che, senza Busolini, Korhonen e Quarchioni, sfida una squadra che ha perso in stagione una sola partita. Perdere significherebbe praticamente direi già addio alla promozione diretta e mantenendo solo l’opzione di tornare in A1 passando dai playoff come due stagioni fa. Entrambi i match di serie A femminile si giocano alle 17.

In A2 maschile la Yuasa Grottazzolina dopo la sconfitta dello scorso turno punta ad un pronto riscatto ospitando Castellana Grotte alle 18 mentre in A3 maschile la capolista Banca Macerata sarà in trasferta a Palmi per vendicare l’eliminazione di Coppa Italia e proseguire la corsa in vetta al girone Blu.

La Smartsystem Fano reduce dalla sconfitta a Sabaudia ha ospitato Sorrento nell’anticipo tornando a sorridere grazie al 3-1. I virtussini soffrono nella parte centrale della sfida ma escono fuori alla grande nei momenti decisivi del match. Dimitrov top scorer con 22 punti