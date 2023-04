Pallavolo, La Cucine Lube ribalta la serie con Verona e va in semifinale

Da 0-2 a 3-2 la squadra di Blengini vince la serie dei Quarti contro Verona e stacca il pass per la semifinale che parte giovedì. Il derby di A1 Femminile lo vince Vallefoglia. Niente Supercoppa per la Vigilar Fano battuta in casa

CIVITANOVA – In un Eurosuole Forum finalmente sold-out prosegue la corsa per conservare lo scudetto per i campioni d’Italia uscenti capaci di battere per la 3’ volta consecutiva Verona (3-0 e parziali a 19-23-23) e attendere in semifinale la vincente di Perugia-Milano in programma lunedì.

Straordinario l’apporto del pubblico che ha spinto la squadra ad approdare alla sua diciannovesima Semifinale Scudetto, la settima consecutiva, la tredicesima negli ultimi 14 spareggi per il tricolore.

Yant, autore di 15 punti con il 65% di positività, esce dal campo premiato con il titolo di MVP al termine della contesa, 1 ace e 1 muro ed è lui l’uomo dei momenti importanti. A quota 15 anche Nikolov devastante al servizio, davanti a Zaytsev, che lavora anche in ricezione e di punti a referto ne fa registrare 11. La WithU Verona, che prosegue la stagione ai Play Off 5° Posto, chiude con il top scorer Keita (17 punti). Giovedì 13 aprile primo round della Semifinale Scudetto.

Raggiante coach Blengini nel dopogara: “Siamo strafelici per questa qualificazione. Tutti, anche i giovani, hanno saputo lottare sotto pressione, portando a termine una rimonta che non era per niente facile. Ce l’abbiamo fatta lavorando per correggere le cose che non ci erano riuscite nelle prime due sfide e acquisendo quella personalità che in precedenza ci era spesso mancata nei finali di set. La nuova soluzione tecnica adottata a partire da Gara 3? L’idea è quella di dare continuità alla ricezione e quindi stabilizzare il cambio palla. Questo assetto richiede degli aggiustamenti tra i giocatori, ma tutti come sempre si stanno dimostrando disponibili per adeguarsi in maniera efficace al momento, al tipo di avversario che affrontiamo. La nostra è una squadra molto duttile, e questo rappresenta sicuramente un punto di forza”.

Al PalaAllende di Fano la Vigilar Fano ha visto la Abba Pineto alzare al cielo la Supercoppa di A3. Sfida tra titani vinta dagli abruzzesi (1-3) con pieno merito

La Regular Season di A1 Femminile si è chiusa con un’altra delusione per la Cbf Balducci Macerata. A vincere il derby è stata e Megabox Vallefoglia (0-3). Insieme alla squadra di Paniconi che chiude 5 anni di lavoro che resteranno nella storia di questa società, retrocede anche Perugia. La società arancionera ha garantito che si tratta solo di un arrivederci alla massima serie. Per la Megabox la stagione continua con i playoff la cui vittoria varrà un posto in Challenge Cup da contendere e Cuneo, Firenze e Pinerolo.