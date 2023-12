Pallavolo, Cucine Lube regina d’Europa

Percorso netto in Champions League per gli uomini di Blengini che certificano il primo posto nella Pool E a due giornate dal termine

CIVITANOVA – La Cucine Lube Civitanova versione Champions League sa solo vincere e, grazie al 4’ successo consecutivo, cala il poker di vittorie nella Pool E di CEV Champions League. All’Eurosuole Forum i biancorossi battono ancora i cechi del VK Lvi Praha in tre set con parziali a 20-23-23 e conquistano la qualificazione ai Quarti di finale con il primo posto matematico nel raggruppamento a due giornate dal termine della Fase a Gironi.

La formazione marchigiana, guidata con brio da De Cecco, deve sudarsi il bottino, soprattutto negli ultimi due parziali, in cui si rivelano importanti gli innesti di Anzani e Bottolo, quest’ultimo in grado di impartire un cambio di ritmo al punto da prendersi il titolo di MVP. A chiudere da top scorer è il solito Lagumdzija (15 punti), prolifico come Yant (13 punti), altrettanto fondamentale per la vittoria. Il Prossimo impegno nella Pool E sarà martedì 9 gennaio alle ore 17 con la Cucine Lube che sarà di scena in Romania contro i padroni di casa del C.S. Arcada Galati per la seconda giornata di ritorno del raggruppamento, impegni da onorare e occasioni per chi ha giocato meno di mettere minuti nelle gambe e nella testa per trovare il ritmo partita.

Per lo schiacciatore azzurro Matia Bottolo, Mvp del match «Abbiamo fatto quattro partite diverse tra loro e tutte difficili nonostante i risultati molto favorevoli. Siamo stati sempre bravi a reagire e questo è importante per le gare da dentro o fuori che arriveranno. Io sono contento di aver dato un contributo importante perché abbiamo un reparto molto competitivo e tutti vogliamo dare il giusto supporto alla squadra».

Archiviata la pratica qualificazione e primo posto, la Cucine Lube deve concentrarsi sulla Superlega e, dopo il successo al tiebreak sul campo della Gas Sales Piacenza la Cucine Lube, il prossimo impegno è il match di Santo Stefano contro Rana Verona alle ore 15.30 all’Eurosuole Forum.

Per agevolare la presenza di un pubblico da tutto esaurito o quasi, approfittando della festività, la Volley Lube ha lanciato una promozione natalizia per le società dei comitati territoriali della regione Marche che consentirà agli atleti, allenatori e dirigenti tesserati Fipav di assistere al match al prezzo speciale di 5 euro, mentre gli accompagnatori e i genitori potranno accedere all’impianto al costo di 10 euro. L’offerta prevede l’adesione di un minimo di dieci persone per società tra tesserati e accompagnatori senza altri vincoli. Dopo questo impegno squadra ancora in campo sabato 30 marzo alle 20.30 sul campo di Monza per chiudere il 2023.