Pallavolo, la Cucine Lube verso il recupero di Siena

CIVITANOVA – Il match vinto all’Eurosuole Forum dalla Cucine Lube Civitanova sulla Gas Sales Piacenza ha dato grande consapevolezza nei propri mezzi alla squadra di Blengini che ha la possibilità non solo di cementare il 4’ posto ma di proseguire la rincorsa al podio con Trento e Modena non troppo lontane distanti rispettivamente 6 e 7 punti.

Il recupero a Siena si gioca sabato prossimo 25 febbraio alle 20 contro il fanalino di coda ma in lotta per la salvezza con Taranto e Padova, sarà un incontro da non sottovalutare perché i toscani, rinforzatisi dall’arrivo dell’opposto Bartman, sono una squadra viva e molto combattiva.

Le big invece si ritroveranno a Roma al Palaeur per la Final Four di Coppa Italia. Sabato alle 15.30 la prima semifinale sarà Perugia-Piacenza mentre alle 18 c’è Trento-Milano con i lombardi che hanno eliminato proprio la Cucine Lube. Domenica alle 16 la finale che assegnerà il titolo.

Tra i cucinieri in decisa ascesa di condizione c’è il centrale francese Barthelemy Chinenyeze: «Per noi è stato bellissimo rimontare contro degli ex biancorossi che hanno fatto la storia con la Lube. L’inizio è stato problematico, ma a partire dal secondo set siamo entrati in partita giocando una buona pallavolo. La “nuova Lube”, però, è stata più concreta a partire dal terzo in poi. Abbiamo giocato una partita epica, i tifosi ci hanno dato un grande aiuto anche nei momenti di difficoltà e noi siamo riusciti a tirar fuori qualcosa in più. Ora dobbiamo guardare avanti perché ci aspettano tre partite importanti di Regular Season e si accavallerà anche la Champions League».

Fari puntati sul recupero di sabato che sarà fondamentale per dare continuità di risultati. «La trasferta a Siena non sarà agevole, loro cercano punti salvezza e lotteranno con tutte le forze senza mollare mai. Noi dovremo concentrarci solo sugli avversari e non su problematiche ambientali come può essere il PalaEstra, impianto dalle basse temperature. Difendere il quarto posto è la prima cosa da fare e prendere tutti i punti disponibili nelle prossime due gare ci darebbe la certezza del quarto posto. Così potremmo poi pensare alla trasferta di Champions League in Turchia ma solo concentrandoci sul singolo match possiamo ambire al massimo».