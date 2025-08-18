Pallavolo, la Cucine Lube prepara il raduno

CIVITANOVA – Corre veloce il conto alla rovescia per la ripresa dell’attività in casa dei vicecampioni d’Italia. Dopo la prassi delle visite mediche in programma nella giornata di mercoledì 20 agosto, la Cucine Lube Civitanova si radunerà nella mattinata di giovedì 21, all’Eurosuole Forum, in vista della stagione 2025/26.

Fin dal primo giorno della preseason cuciniera il Club marchigiano avrà a disposizione sette atleti: il regista Mattia Boninfante, vincitore del bronzo alle Universiadi con la maglia azzurra, il libero Francesco Bisotto, lo schiacciatore Noa Duflos-Rossi, fresco campione del mondo U19 con la Francia di categoria, lo schiacciatore Eric Loeppky, che quest’estate ha preso una pausa dalla nazionale canadese per ragioni di famiglia, il palleggiatore Santiago Orduna, il centrale Marko Podrascanin e il compagno di reparto Davi Tenorio.

Per i tre azzurri che hanno vinto l’argento (e non l’oro) Fabio Balaso, Mattia Bottolo e Giovanni Gargiulo alle Finals della Volleyball Nations League 2025 sconfitti dalla Polonia nella Finalissima, qualche giorno di riposo per poi ritrovarsi ancora in Nazionale agli ordini di coach De Giorgi per preparare i Mondiali in programma nelle Filippine dal 12 al 28 settembre. Ancora in Nazionale anche i nuovi Kukartzev e D’Heer.

Coach Giampaolo Medei carica la vigilia della partenza della stagione dei suoi che segnerà anche il ritorno in Champions League.

«L’estate per me ha avuto una funzione rigenerante anche se sono rimasto attaccato alla pallavolo seguendo la VNL e le altre kermesse internazionali. Ovviamente mi riferisco anche ai Campionati iridati U19 vinti dal nostro Duflos-Rossi come miglior schiacciatore. Nel mio lavoro staccare del tutto è impossibile, ma le parentesi al mare e in montagna, insieme a qualche giro in moto, sono servite a ricaricare le batterie dopo una stagione intensa e lunga. Tutti i nostri ragazzi vengono da un’estate molto buona. Penso all’ottimo debutto di Boninfante con l’Italia Seniores e al bronzo vinto alle Universiadi, Balaso, Bottolo e Gargiulo hanno sfiorato l’oro alla VNL, Kukartsev ci ha mostrato con l’Argentina le sue qualità di finalizzatore, Poriya ha avuto molto spazio nell’Iran, mentre D’heer, impegnato con il Belgio nelle qualificazioni europee, potremo vederlo meglio all’opera nel Mondiale. Tutti i nostri giocatori, vecchi e nuovi, scesi in campo in questi mesi sono si sono messi in luce. Un aspetto importante in vista di un torneo che si preannuncia di alto livello come il precidente, se non più insidioso. Per me Perugia e Trento restano superiori alle rivali, Piacenza ha cambiato filosofia rinunciando a qualche nome illustre e puntando su giovani di qualità, mentre Verona ha inserito in un gruppo già di alto livello dei giocatori di primissima fascia firmando un volley mercato strabiliante. Noi cercheremo di farci valere come abbiamo fatto in passato, sapendo che ogni partita sarà complicata e bisognerà essere competitivi in tutte le sfide del calendario».