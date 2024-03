Pallavolo, la Cucine Lube prosegue la corsa scudetto

L’Eurosuole Forum ha spinto i cucinieri al successo al tiebreak in gara3 dei quarti di finale. Male la Megabox Vallefoglia (A1F) mentre risorge la Cbf Balducci (A2F). La Yuasa cementa il primato in A2, Bene Banca Macerata e Fano

CIVITANOVA – Spalle al muro De Cecco e compagni superano al tiebreak la Mint Vero Volley e tengono aperta la serie dei Quarti di Finale. I vicecampioni d’Italia fanno ricorso a tutto il roster con Zaytzev titolare ma poi con Lagumdzjia, Bottolo, Larizza e Diamantini protagonisti nel finale. Chissà che la vittoria non dia la spinta ai cucinieri per compiere un’impresa anche nel ritorno della semifinale di Champions giovedì 21 marzo alle 20.30 all’Eurosuole Forum contro Trento, che in Superlega ha già chiuso la serie dei quarti.

Per coach Blengini: «La squadra è stata bravissima. Ho alternato i giocatori cercando di trovare la migliore soluzione nelle varie situazioni di gioco, ottemperando anche ai regolamenti riguardanti gli stranieri in campo, e chi è stato chiamato in causa non si è mai arreso davanti alle difficoltà. Siamo stati bravi non solo a non mollare, ma anche a saperci adattare in modo costruttivo a quello che succedeva in campo. Anche la rimonta del terzo set, nonostante poi l’abbiamo perso, penso sia stata una scintilla in grado di mantenere il fuoco acceso, quindi fondamentale per quello che è successo nel prosieguo della gara. Adesso dovremo verificare alcune situazioni fisiche e altre cose da sistemare. Zaytsev, per esempio, viene da un lungo periodo di inattività e deve dunque trovare la migliore condizione».

Nulla da fare per la Megabox Vallefoglia sconfitta al PalaRadi di Cremona da Casalmaggiore. Il cammino alla prima storica qualificazione ai playoff scudetto è complicato perché nell’ultimo turno le ragazze di coach Pistola se la vedranno con l’Allianz Milano di coach Marco Gaspari che in settimana giocherà anche il ritorno della semifinale di Champions ma probabilmente senza la palleggiatrice azzurra Orro infortunata

Finalmente un successo pieno e convincente per la Cbf Balducci Macerata in A2 Femminile che su campo dell’Albese Como si impone 3-0 nell’anticipo di sabato e poi, per i risultati maturati domenica, brinda alla qualificazione ai playoff che sembrava essersi decisamente complicata.

In A2 maschile la capolista Yuasa Battery Grottazzolina supera Santa Croce sull’Arno al tiebreak in una partita ininfluente ai fini della classifica, visto che Grottazzolina era sicura del primo posto dopo la sconfitta di Cuneo nell’anticipo. I due allenatori hanno alternato la propria rosa sul terreno di gioco ma nonostante tutto è stato un bello spettacolo. Per i Playoff c’è ancora da attendere in quanto Domenica prossima 24 Marzo Grottazzolina viaggerà alla volta di Aversa per affrontare, a partire dalle ore 18:00, la Wow Green House.

In A3 maschile per la 12’ giornata di ritorno, ultima del girone Blu la capolista Banca Macerata si è imposta 0-3 sul campo di Modica. I biancorossi non si sono fatti distrarre dal prossimo impegno nello spareggio promozione e, come promesso alla vigilia, hanno giocato per vincere e mettere pressione a Mantova, prossima avversaria ai Play-Off. Coach Castellano ha dovuto fare i conti con le assenze di Casaro e Orazi, ma il gruppo ha risposto con una buona prestazione dei sostituti Penna e Sanfilippo. Ora la squadra potrà lavorare in vista dello spareggio promozione visto che la prossima settimana, cioè l’ultima giornata di Regular Season, coincide con il turno di riposo per i biancorossi. La Smartsystem Fano a Marcianise ha ottenuto un successo convincente liquidando la pratica 0-3 contro un avversario già retrocesso e agguantando in classifica Lagonegro al secondo posto. I virtussini non hanno mai messo in pericolo il risultato e sono stati bravi ad andare in fuga quasi sempre ad inizio di ogni set.