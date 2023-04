Pallavolo, Cucine Lube a caccia della finale scudetto

CIVITANOVA M. – E adesso chi è la favorita? Ecco la domanda che non trova una risposta quando si parla di Cucine Lube – Allianz Milano perché la serie ha dimostrato un grandissimo equilibrio con sorpassi e controsorpassi anche nell’arco della stessa partita, non solo della serie. Alla prova senza appello una sola vincerà e la Cucine Lube, dopo averlo fatto contro Verona, vuole uscire vincitrice da questo braccio di ferro anche con Milano.

L’atmosfera di gara 5 è la migliore possibile, la più calda e incandescente, ed è quella delle sfide speciali, con l’Eurosuole Forum sold out in poche ore anche considerando che non ci sarà diretta da parte di RaiSport che sarà a Trento per l’altra gara 5 tra la Itas e Gas Sales Piacenza

Cucinieri e meneghini sono sul 2-2: dopo il successo netto degli uomini di Chicco Blengini in Gara 1, sono arrivati il colpo di coda al tie break nel secondo round del sestetto di Roberto Piazza e il successivo blitz degli ambrosiani con il massimo scarto nel terzo atto, ma anche la rimonta folle dei campioni d’Italia sabato a Milano da 0-2 a 3-2 nel quarto faccia a faccia. In arrivo altre emozioni forti, i biancorossi dovranno lottare fino alla fine. I tifosi Predators di Lube nel Cuore hanno lanciato l’appello a tutti gli abbonati e ai possessori dei tagliandi del match tra Civitanova e Milano per andare alla partita di martedì in maglia rossa e rendere fantastico il colpo d’occhio. I protagonisti sono ormai notissimi dopo 4 scontri diretti in 10 giorni. Dirigono due fischietti romani Cesare e Zavater.

Per coach Blengini: «Ci prepariamo a una sfida tanto importante quanto dura mentalmente e tecnicamente. Nelle fasi in cui si gioca con tale frequenza si deve tenere allenata la testa e arrivare concentrati ai match, ma si è sempre in viaggio e manca il tempo per migliorare a dovere gli aspetti tecnici individuali. Sul gioco abbiamo lavorato molto durante la Regular Season, soprattutto per allenare ricezione e attacco di palla alta. Ci aspetta una sfida complicata contro un team preparato. Le gare dei Play Off sono impronosticabili, ma di una cosa sono certo, per avere la meglio dovremo lottare su ogni singolo pallone».