Pallavolo, la Cucine Lube è già spalle al muro

La brutta prestazione a Monza in gara2 dei quarti di finale costringe i cucinieri alla rimonta. La Megabox Vallefoglia (A1F) cede alla corazzata Conegliano. Male la Cbf Balducci. Successo per la Yuasa a Pineto e per la Banca Macerata in casa

CIVITANOVA – A una brutta in gara 1 dei Quarti di finale è seguita una gara 2 se possibile anche peggiore. Dopo due partite la Cucine Lube è in grossi guai contro la Mint Vero Volley. Gara 3 è fissata per domenica 17 marzo alle ore 18 all’Eurosuole Forum. La serie con i brianzoli al meglio delle cinque partite pende tutta a favore dei ragazzi di Eccheli che hanno eliminato i vicecampioni d’Italia anche dalla Coppa Italia. Le grandi rimonte nei playoff della passata stagione tengono accesa la speranza ma ci vorrà ben altra prestazione. A dirlo è un senatore come Simone Anzani.

«Con questa sconfitta siamo sotto 2-0 nella serie; dunque, direi che c’è ben poco da commentare, a questo punto o tiriamo fuori gli attributi o andiamo a casa. Il campo dice che dobbiamo essere più cattivi sin dall’inizio. Non so cosa sia successo in queste due partite, ci siamo sciolti come neve al sole. Adesso, con le spalle al muro, si vedrà chi è uomo e chi no».

Nulla da fare in A1F per la Megabox Vallefoglia che ha vinto il primo set contro la corazzata Imoco Conegliano per poi cedere 1-3. Partita non bella anche della Prosecco Doc Imoco Conegliano, imbattuta e matematicamente prima in regular season con la testa già alla semifinale di Champions e in campo con ampio turnover. Per le biancoverdi unica a superare la sufficienza è la tedesca Grosse-Scharmann subentrata a Mingardi.

Passo falso sanguinoso nello scontro diretto per la Cbf Balducci Macerata in A2 Femminile. Sul campo friulano di Talmassons le arancionere, sconfitte anche all’andata, hanno offerto una prestazione negativa soprattutto in attacco e perso 3-0. La corsa playoff si complica e sabato 16 sul campo di Albese nell’anticipo c’è lo scontro diretto con le comasche per l’ultimo posto nei playoff ed è già partita da dentro o fuori.

In A2 maschile la capolista Yuasa Battery Grottazzolina passa a Pineto al tiebreak e mantiene 6 punti di vantaggio su Cuneo che ha battuto 3-0 Ortona.

In A3 maschile girone Blu la capolista Banca Macerata supera Marcianise 3-0 e blinda il 1’ posto nel girone Blu che significa partecipare alla finale promozione. Ha riposato invece la Smartsystem Fano.