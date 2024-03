Pallavolo, la Cucine Lube a caccia dell’impresa

CIVITANOVA – Servirà un’impresa a capitan De Cecco e compagni per tornare in Finale di Champions League. I vicecampioni d’Italia giocano la semifinale di ritorno di CEV Champions League all’Eurosuole Forum stasera 21 marzo alle ore 20.30 con diretta DAZN.

La Cucine Lube Civitanova è a caccia della rimonta contro la Trentino Itas. Forti del 3-1 conquistato sul proprio campo mercoledì 13 marzo, i dolomitici di Fabio Soli vengono nelle Marche con l’obiettivo di conquistare i due set che garantirebbero il pass per la finalissima continentale. I biancorossi, per alimentare la fiammella, devono chiudere il match 3-0 o 3-1 e imporsi nel successivo Golden Set.

In una situazione simile di dentro o fuori, domenica scorsa nel palas amico i cucinieri hanno superato al tiebreak la Mint Vero Volley tenendo aperta la serie dei quarti di finale.

Contro Monza si è rivisto per una fetta di partita in campo anche Ivan Zaytzev utilissimo in ricezione ma lontano in attacco dalla migliore condizione. «Sarà una gara da ‘vita o morte’ – ha detto lo schiacciatore umbro – come lo è stata quella vinta al tiebreak con Monza domenica scorsa nei playoff. Si è visto quanto conta la totalità della squadra, non solo chi parte titolare. Abbiamo bisogno di tutto il gruppo e di ogni energia per ribaltare la semifinale di Champions League contro una rivale che schiera l’ossatura della Nazionale italiana. Non abbiamo nulla da perdere e scenderemo in campo con l’entusiasmo scaturito dalla vittoria di domenica. Non dovremo gestire la partita, ma sarà una prova di attacco. Questa gara vale il pass per la finale continentale e ci proveremo fino in fondo».

Lube e Trento si sono già incontrate tre volte quest’anno e ha sempre vinto la squadra di Soli: nell’8’ turno di andata Trento ha espugnato Civitanova in tre set, nel match di ritorno i dolomitici si dono imposti 3-1. Anche nell’andata della semifinale di Champions League a Trento i gialloblù hanno avuto la meglio per 3-1.