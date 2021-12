Pallavolo, la Cucine Lube perde Lucarelli almeno per due mesi

Out anche Juantorena. Blengini ha solo due schiacciatori e ha bisogno di rinforzi. La Med Store riporta Giannotti nelle Marche per supplire all’addio dell'ex capitano Angel Dennis

CIVITANOVA – La Lube Volley ha diffuso notizie ufficiali circa l’infortunio occorso dal brasiliano Lucarelli nel match tra Cucine Lube Civitanova e Sir Safety Conad Perugia. Lo schiacciatore biancorossoha riportato la rottura del capo lungo del bicipite brachiale del braccio destro. Una diagnosi subito ipotizzata dallo staff medico cuciniero. La conferma è arrivata oggi dopo la risonanza a cui è stato sottoposto l’atleta brasiliano.

Nel primo pomeriggio il medico sociale della Lube Volley, il dottor Mariano Avio, e il responsabile della fisioterapia, Marco Frontaloni, che ieri – 20 dicembre – avevano subito prestato soccorso a Lucarelli dopo l’infortunio, hanno accompagnato il giocatore nello studio del professore Giuseppe Porcellini, luminare di ortopedia, per un consulto sul quadro clinico.

«Si tratta di un infortunio serio – commenta Mariano Avio -, ma la buona notizia è che non sarà necessario un intervento chirurgico. Su indicazione del professor Porcellini, seguiremo il percorso della terapia conservativa. Ci riserviamo di definire più avanti, con molta cautela, i tempi di recupero di Ricardo».

La gravità era sembrata subito elevata e il giocatore era rientrato negli spogliatoi in lacrime. Con Juantorena ancora out per circa un mese, Blengini si ritrova con appena due schiacciatori a disposizione, uno dei quali Kovar, è lontano dalla migliore condizione. Prima da titolare per Zaytzev. Generosa la prestazione dell’opposto ma la migliore condizione è ancora lontana.

Allarme rosso per i cucinieri soprattutto in posto 4 e non è escluso che la società possa fare uno sforzo dando al tecnico un giocatore già pronto che consenta di supplire all’emergenza.

Ha risolto i suoi problemi invece la Med Store Tunit Macerata in serie A3 maschile riportando nelle Marche l’opposto padovano ex Videx Stefano Giannotti. Questa prima parte di campionato l’ha vissuta a Brescia in A2. L’intervento sul mercato si è reso necessario per supplire all’addio burrascoso all’ex capitano Angel Dennis. Coach Di Pinto ha l’elemento esperto e di qualità di cui aveva bisogno per non ridimensionare le proprie ambizioni.