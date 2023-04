Pallavolo, la Cucine Lube è padrona del proprio destino

CIVITANOVA – Mentre la Cucine Lube di coach Blengini prepara gara5 della serie dei Quarti di Finale Playoff ospitando Verona, il pubblico fa sentire la sua vicinanza andando verso il sold-out. Prosegue la caccia ai biglietti per Gara 5 dei Quarti di finale Play Off Scudetto Credem. Con i campioni d’Italia e i rivali scaligeri in situazione di stallo, dopo due vittorie a testa nella serie, la sfida di sabato 8 aprile alle ore 18 sarà senza appelli. La squadra che supererà il turno se la vedrà con la vincente della bella tra Sir Safety Susa Perugia e Allianz Milano in programma lunedì 10 e avrà la certezza di un posto nelle Coppe Europee 2023/24, in Champions League o in CEV CUP, mentre la formazione sconfitta affronterà la trafila dei Play Off 5° Posto Credem Banca per inseguire la qualificazione alla Challenge Cup. I biancorossi potranno contare sulla spinta del proprio pubblico che affolleranno l’Eurosuole Forum fino alla massima capienza. Alcuni settori dell’impianto civitanovese sono già al completo. Sia al botteghino sia sul circuito online prosegue con buoni ritmi la vendita dei tagliandi per il match che spezzerà l’equilibrio tra la quarta e la quinta forza della stagione regolare. Il match è uno snodo fondamentale nella stagione dei cucinieri e, dopo essere andati sotto 0-2 nella serie, le alchimie tattiche di Blengini e Giannini oltre alla voglia di riscatto e la classe dei giocatori hanno rimesso tutto in equilibrio

Il sabato di grande volley con le marchigiane protagoniste prosegue dalle ore 20 al PalaAllende di Fano dove Vigilar Fano e Abba Pineto si contenderanno la Supercoppa. Dopo aver dominato la regular season a suon di vittorie (22 per Fano, 21 per Pineto), ora il destino invoca un faccia a faccia.

I numeri di entrambe le squadre sono impressionanti: Fano ha vinto 22 gare su 26, senza andare a punti in sole due circostanze (entrambe contro Pineto negli scontri diretti) e sbaragliando ogni avversario, ad eccezione di San Donà (2-3) e Macerata (2-3). Pineto ha vinto ben diciotto volte per 3 a 0, cadendo però cinque volte contro avversari di medio-bassa classifica.

Si chiude la Regular Season di A1 Femminile con il derby alle 20.30 tra Cbf Balducci Macerata e Megabox Vallefoglia al Banca Macerata Forum. La squadra di casa vuole congedarsi al meglio dalla categoria che ha gustato solo per una stagione mentre la Megabox che ha fallito l’accesso ai playoff scudetto giocherà comunque la fase successiva opposta a Cuneo, Firenze e chi si salverà tra Pinerolo e Perugia con le piemontesi nettamente favorita.