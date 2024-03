Pallavolo, la Cucine Lube ha ancora degli obiettivi da centrare

Smaltita la delusione per l’eliminazione dalla corsa scudetto la squadra di Blengini giocherà per un posto in Challenge Cup

CIVITANOVA MARCHE – La mancata rimonta della Cucine Lube contro Monza ha costretto i cucinieri ad abdicare anzitempo alla corsa scudetto.

La stagione dei biancorossi si chiuderà invece con l’avventura ai Play Off 5’ Posto che significa tornare in campo per la corsa alla Challenge Cup nel Girone che vedrà coinvolte anche Cisterna, Modena, Padova, Piacenza e Verona.

Il calendario ufficiale dei Play Off 5° Posto prevede che l’avventura della Cucine Lube Civitanova nel Girone si aprirà giovedì 4 aprile alle ore 20.30 all’Eurosuole Forum con la Valsa Group Modena. La seconda giornata domenica 7 aprile alle ore 17 in trasferta sul campo della Pallavolo Padova. Il terzo turno andrà in scena mercoledì 10 aprile all’Eurosuole Forum alle ore 20.30 contro Rana Verona. Il quarto atto, sempre all’Eurosuole Forum, è previsto domenica 14 aprile alle ore 18 contro Cisterna Volley. L’ultima giornata mercoledì 17 aprile alle ore 20.30 al PalaBancaSport contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Le 4 migliori squadre disputano Semifinali (22 aprile) e Finale (27 aprile) in gara unica in casa della squadra meglio classificata al termine del torneo. La vincente è qualificata alla Challenge Cup 2024/25.

La dirigenza biancorossa commenta per mezzo del dg Beppe Cormio l’esclusione del team vicecampione d’Italia dalla corsa Scudetto e l’avventura inedita alle porte nel Play Off 5° Posto.

«Quando si inizia una stagione bisogna contemplare tutte le possibilità e le opportunità offerte. Avremmo voluto giocare la Semifinale e cercare di vincerla per ripetere il percorso dello scorso anno. Se non ci è riuscito in parte è demerito nostro, in parte è merito di Monza che ha meritato il passaggio del turno giocando meglio di noi. Prendiamo atto di questa esclusione che arriva dopo tanti anni da protagonisti. Ragioneremo sugli errori commessi e su quello che ci eravamo detti a inizio anno e all’inizio della fase di ringiovanimento. Magari a fine campionato ne parleremo con una conferenza stampa più articolata, quando potremo argomentare più liberamente».

Aggiudicarsi il Play Off 5° Posto significa staccare il pass per la Challenge Cup. «Ci confronteremo con tutte squadre che, come noi, hanno l’ambizione di partecipare a una coppa internazionale il prossimo anno – insiste il DG -. Potrebbe essere la chance anche per dare spazio a qualche giocatore meno utilizzato in stagione, ma affronteremo ogni sfida pensando al presente per onorare la competizione e per rispetto nei confronti del nostro pubblico, che in una stagione non fortunata è stata la nota migliore», conclude.