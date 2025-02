Pallavolo, la Cucine Lube non si ferma più

La squadra di Medei passa anche in Emilia e consolida il 3’ posto. Altra impresa della Yuasa che vede i playoff. In A1F la Megabox sbanca Firenze, la Cbf Balducci chiude vince ancora

CIVITANOVA – La sfida per il gradino più basso del podio in classifica va ai cucinieri, capaci di centrare la nona vittoria su altrettante partite esterne negli scontri diretti con gli emiliani. Nella 7’ giornata di ritorno della Regular Season, la Cucine Lube Civitanova espugna il PalaBanca 0-3 e parziali a 20-19-23 contro i padroni di casa della Gas Sales Bluenergy Piacenza. Grazie al nono successo stagionale consecutivo tra tutte le competizioni, il quarto di fila in campionato, la formazione di Giampaolo Medei vola a 39 punti portando a quattro lunghezze il vantaggio sul team di Andrea Anastasi. La prova eccellente di Chinenyeze, premiato MVP grazie a 12 punti, di cui 4 a muro e 2 dai nove metri, le performance brillanti di Loeppky (11), Lagumdzija (10 con 3 ace) e Bottolo, fermo a 9 punti, ma sempre pronto a prendersi responsabilità importanti, fruttano una vittoria pesante raggiunta anche con l’ottimo lavoro difensivo.

La Yuasa Grottazzolina si regala un’altra impresa superando al tiebreak l’Allianz Milano dopo una battaglia di due ore e mezzo. Alla fine ad esultare è Grottazzolina, sempre più sorpresa di questo girone di ritorno, ma l’applauso va ad entrambe le compagini per aver dato vita ad un match dai notevoli contenuti tecnico-agonistici. Da segnalare un secondo set da record, il 31-33 Allianz, durato 42 minuti, è il terzo per durata di questa stagione in Superlega. Grottazzolina si conferma dunque autentica mina vagante del torneo, cogliendo l’ennesima vittoria di un girone di ritorno giocato con ritmi vertiginosi. Milano ha dimostrato di essere squadra tosta, che non molla mai, e che con Kaziyski aveva quasi ribaltato la contesa. Ma la Yuasa Battery ha la “tigna” giusta di chi deve far pesare ogni punto nella corsa sempre più avvincente per la salvezza.

In A1 Femminile la Megabox Vallefoglia fa l’impresa di giornata sbancando il campo della Savino Del Bene Scandicci di coach Marco Gaspari per 3-0. Non la versione migliore della squadra di coach Gaspari vista quest’anno: in tutti e tre i set, le ragazze guidate da coach Pistola prendono il largo dopo la metà della frazione, mantenendo almeno un break di vantaggio in tutti i finali, chiusi a 22, 23 e nuovamente 22. Nonostante gli 8 ace e i 9 muri vincenti di squadra, le toscane non brillano in attacco, con Antropova addirittura in efficienza negativa e Carol unica in doppia cifra (10 punti). Molto bene invece le biancoverdi, Bici firma 15 punti, uno in più di Lee, mentre Weitzel ne mette a referto 11 con il 60% e 3 muri.

In A2 Femminile chiude benissimo il primo girone la Cbf Balducci Macerata vendicando la sconfitta dell’andata superando 3-0 Costa Volpino. Le ragazze di Lionetti chiudono al 3’ posto a 42 punti. Dopo la pausa per Coppa Italia comincerà la Poule Promozione affrontando Busto Arsizio, Trento, Padova, Cremona e Melendugno.

In A2 Maschile la Smartsystem Fano batte solo al 5’ set la Conad Reggio Emilia allunga a 7 i punti di distacco. La Banca Macerata passa al tiebreak sul campo di Cantù nello scontro diretto. I biancorossi agganciano i lombardi a quota 21 e proseguono la corsa

In A3 maschile prosegue il momento nero della The Begin Ancona sconfitta in casa 3-1 da Belluno. Il momento dei marchigiani è molto negativo ma urge una scossa per rilanciare le ambizioni salvezza.