Pallavolo, la Cucine Lube è nei guai ed obbligata a vincere

Dopo la sconfitta al tiebreak gara 2, domenica alle 18 la squadra di Blengini non può fallire ancora per non uscire dalla corsa scudetto

CIVITANOVA – Due sconfitte in due partite sono un fardello pesantissimo sulla serie dei Quarti di Finale per la Cucine Lube che può recriminare a ragione sul risultato dei primi due incontri. In gara 1 a Civitanova ha perso 0-3 con set chiusi ai vantaggi; a Verona, in gara 2, sempre avanti nel conto set, si è fatta rimontare cadendo al tiebreak.

La WithU Verona trascinata dai soliti Keita e Sapozhkov si sta rivelando l’ostico avversario di cui si parlava, e la lunga serie di vittorie consecutive non è un caso. Ora la Cucine Lube ha l’acqua alla gola, non può più fallire e avrà bisogno della spinta del suo pubblico per riportare la serie a Verona. Gara 3 è in programma domenica alle ore 18 all’Eurosuole Forum, dirigono Lot e Goitre.

Sabato alle 20.30 si anticipa gara 3 tra Trento e Monza mentre domenica alle 17 si gioca Perugia-Milano entrambe sul 1-1 e in diretta su Raisport. L’altro quarto sul 2-0 è Modena-Piacenza con i gialloblù di Giani al match point come i gialloblù di Stoychev.

Per il centrale della Cucine Lube Chinenyeze «anche al Pala AGSM AIM abbiamo raccolto meno di quanto prodotto e ora abbiamo bisogno di tutto il supporto possibile da parte dei tifosi di Civitanova. L’equilibrio visto in campo con Verona e le occasioni sfumate in extremis dimostrano che possiamo giocarcela. La qualificazione non è ancora decisa, anche se vincere tre partite contro questa WithU non sarà una passeggiata. Noi ci crediamo e se anche i supporter biancorossi ci daranno fiducia domenica con il loro calore all’Eurosuole Forum potremo fare la storia tutti insieme».

In A2 maschile la Videx Grottazzolina ha festeggiato la salvezza con due giornate di anticipo e quindi la trasferta di domenica alle 16 a Ravenna è ininfluente.

Diversa è la situazione in A1 femminile con il posticipo di domenica alle 21 tra Bartoccini Perugia e Megabox Vallefoglia. Le biancoverdi sono fuori dalla corsa playoff mentre le umbre hanno un disperato bisogno di punti. In caso di successo pieno, la Cbf Balducci in trasferta a Pinerolo, ultima contro penultima, sarebbe retrocessa anche nel caso di vittoria da tre punti. Proprio in terra piemontese i punti in palio sono pesanti per le padrone di casa che hanno bisogno di ricucire dalla Bartoccini i due punti di distacco.

In A3 maschile il campionato della Vigilar Fano è arrivato ad una svolta: le prossime due gare decideranno il destino dei virtussini, chiamati a conquistare sei punti per avere la certezza del primo posto assoluto.

Domenica alle ore 19 arriverà la Drl Belluno, avversario scomodo ed in cerca di punti per agguantare i play off: «Aver preso un punto a Macerata è stato per noi fondamentale – afferma il giovane virtussino Roberti, grande protagonista al Banca Macerata Forum – c’è un po’ di rammarico per il quinto set ma sono sicuro che saremo in grado di farci valere nelle ultime due giornate». La Med Store Tunit, invece, con la 12° giornata saluta il Banca Macerata Forum per la Regular Season, visto che giocherà l’ultima partita prima dei Play-Off in trasferta a Belluno. Domenica alle 18 i biancorossi ospiteranno però la Geetit Bologna, una buona squadra in piena lotta per un posto nei Play-Off. Con 38 punti è nona a due lunghezze da Belluno settima. Macerata invece si è presa il derby sabato scorso, superando Fano in una partita combattuta conclusa al tie-break e sti sta preparando per affrontare i Play-Off, con la voglia di salutare i propri tifosi con una vittoria.