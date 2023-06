Pallavolo, la Cucine Lube si gode i suoi Nazionali

Non solo gli azzurri protagonisti alla VNL ma anche capitan De Cecco, Nikolov, Yant e Chenyeze, Due cucinieri nel sestetto ideale per il rendimento. Dal 20 giugno nuova tappa tra Francia e Olanda. Lutto per Ivan Zaytzev

CIVITANOVA M. – Cinque dei sette biancorossi convocati per la VNL hanno preso parte con le rispettive nazionali alla prima tappa della manifestazione. Tra i giocatori più in forma si sono segnalati il libero azzurro Fabio Balaso e il capitano argentino Luciano De Cecco, entrambi nel sestetto ideale dopo le prime quattro partite in base alle statistiche.

In attesa che il centrale cuciniero Simone Anzani si aggreghi al gruppo nei prossimi step, luci e ombre per l’Italia in Canada, ma con un finale in crescendo. Le due sconfitte iniziali della squadra dell’ex De Giorgi contro Argentina e Stati Uniti sono state compensate dai successi per 3-1 con Cuba e Germania. Tra i protagonisti del gruppo azzurro due biancorossi. Il libero Fabio Balaso è primo in VNL nella graduatoria di efficacia per interventi difensivi con 47 salvataggi su attacco avversario e 7 ricezioni perfette, con una percentuale di successo del 76% nei fondamentali di difesa. Lo schiacciatore Mattia Bottolo, che si è guadagnato sempre più spazio offrendo un buon rendimento con 41 punti totali, di cui 37 su attacco, 2 a muro e 2 dai nove metri.

Tre vittorie e una sconfitta per l’Argentina di Luciano De Cecco, capitano della Cucine Lube Civitanova, che ha chiuso la prima settimana di VNL da miglior palleggiatore del torneo. Dopo aver messo in seria difficoltà l’Italia con le sue alzate, superando gli azzurri con il massimo scarto, De Cecco ha visto sfumare al tie break la vittoria nel derby sudamericano con il Brasile, ma si è rifatto grazie al 3-1 contro i padroni di casa del Canada e ha domato al fotofinish una combattiva Olanda.

La Bulgaria dello schiacciatore biancorosso Alex Nikolov ha raccolto un solo successo in Giappone, il 3 a 0 sulla Slovenia nel secondo turno.

Tre passi falsi e un’ultima apparizione gloriosa per Cuba, selezione impegnata in Canada con il contributo dello schiacciatore biancorosso Marlon Yant, autore di 19 punti con tante giocate risolutive nel successo al tie break contro il Brasile nella quarta partita della sua squadra.

Barthelemy Chinenyeze, centrale francese della Lube, non ha preso parte alla prima tappa della VNL, ma raggiungerà la sua Nazionale per i prossimi appuntamenti.

Appuntamento con la seconda tappa di VNL maschile dal 20 al 25 giugno, in Francia (Orléans) e in Olanda (Rotterdam).

A poche ore di distanza dal lutto che aveva colpito la Cucine Lube vicina a coach Blengini per la scomparsa del papà, ancora un giorno triste per la morte di Venceslav Zaytzev, papà di Ivan.