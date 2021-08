Pallavolo, la Cucine Lube “vince” una medaglia olimpica

CIVITANOVA MARCHE – Bronzo per l’Argentina di Luciano De Cecco, giustiziera dell’Italia ai quarti di finale. Alzi la mano chi tra i 6 alfieri griffati Cucine Lube Civitanova avrebbe scommesso sull’Argentina di Luciano De Cecco come unica a portare a casa una medaglia. Invece è successo e con pieno merito.

La nazionale albiceleste ha battuto il Brasile 15-13 al tiebreak nella finale per il bronzo e chissà quanto durerà questo derby sudamericano anche nello spogliatoio dell’Eurosuole Forum con gli inevitabili sfottò di De Cecco a Ricardo Lucarelli, sconfitto in questa finale.

Certamente i Giochi saranno un tasto dolente per Blengini, Zaytzev, Juantorena e Anzani e il palleggiatore cuciniero farà bene a concentrarsi solo sul club.

La prestazione fenomenale di De Cecco e tutta la squadra resta così come l’aver sovvertito un pronostico che ha visto il Brasile giù dal podio, l’Italia eliminata ai quarti, Stati Uniti deludenti come la Polonia, Olanda e Serbia nemmeno qualificate per il torneo olimpico.

Intanto De Cecco può chiudere una stagione da ricordare e, dopo lo Scudetto e la Coppa Italia, si è messo al collo il bronzo olimpico che mancava dal medagliere argentino da 33 anni.

Ancor meglio ha fatto la Francia dell’ex schiacciatore di Falconara Lauren Tillie che ha vinto l’oro con la sua Nazionale in un torneo nel quale i transalpini non avevano mai ottenuto nemmeno una medaglia, superando il Comitato Olimpico Russo al tiebreak. Oro quindi per l’ex Lube Grebennikov.

Francia-Russia 3-2 (25-23, 25-17, 21-25, 21-25, 15-12)

Francia: Chinenyeze (7), Patry (15), Ngapeth (26), Brizard (5), Le Goff (9), Clevenot (11), Grebennikov, Toniutti, Tillie, Boyer, Louati. N.E. Bultor. All. Tillie

Russia: Podlesnykh (7), Volkov (4), Iakovlev (10), Pankov (1), Mikhaylov (21), Kliuka (20), Kurkaev (6), Golubev, Poletaev, Kobzar. N.E. Volvich, Bogdan. All. Sammelvuo