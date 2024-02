Pallavolo, la Cucine Lube dà un dispiacere a Juantorena

I cucinieri battono Modena e si confermano al 4’ posto in un palas pieno. Bene Megabox, Yuasa e Banca Macerata. Crolla la Cbf Balducci Macerata in casa. Sconfitta in trasferta in Puglia per la Smartsystem Fano

CIVITANOVA – Nonostante l’assenza di Zaytzev, nella 6a giornata di ritorno della Regular Season di SuperLega Credem Banca la Cucine Lube supera Valsa Group Modena per 3-0. In un Eurosuole Forum di nuovo pieno, occhi puntati sul ritorno di Osmany Juantorena a Civitanova anche se da avversario. Qualche fischio alla presentazione per lui ma un premio ricevuto dalla Presidente Sileoni per i molti anni in biancorosso. La partita è anche la prima panchina gialloblù per Alberto Giuliani che non può festeggiare per i troppi errori dei suoi, 24 solo al servizio in 3 set. Il tecnico di San Severino Marche le prova tutte cambiando assetto e cercando qualità in attacco con Sapozhnov narcotizzato dal muro di Civitanova che consolida il 4’ posto. Modena deve ripartire velocemente perché rischia di stare fuori dai playoff. La Cucine Lube conoscerà oggi le condizioni di Ivan Zaytzev dopo il problema fisico che l’ha escluso dal match.

In A2 maschile nell’anticipo impresa della Yuasa Battery in casa Tinet Prata di Pordenone per 3-1. Spinti dai 2.000 del palas di casa i friulani partono forte e vincono il set poi la Yuasa registra ricezione e muro e ribalta il match vincendo il 4’ set addirittura a 10. La capolista marchigiana consolida il primato incassando 3 punti importanti sia per la corsa che per il morale.

In A1 Femminile la Megabox Vallefoglia di coach Andrea Pistola torna al successo superando 3-0 ed anche più nettamente di quanto ci si sarebbe potuti aspettare, la UYBA Busto Arsizio. Male le ospiti ma molto bene le padrone di casa che volevano i 3 punti dopo due sconfitte consecutive. Sabato ancora un turno interno con Scandicci, partita difficile per una Megabox che dovrà dimostrare quella personalità che finora le è spesso mancata contro le big.

Dopo la sconfitta sul campo della Bartoccini Perugia nella prima giornata della Pool Promozione di A2 Femminile, la Cbf Balducci Macerata incassa un altro zero in casa contro la Cda Volley Talmassons. Prestazione totalmente negativa delle arancionere in balia di un avversario che era reduce dall’impegno mercoledì di Coppa Italia. La squadra arancionere ha perso il 2’ posto superata da Messina e Busto. Sabato 10 febbraio altro turno interno contro Albese Como con l’unico obiettivo dei 3 punti. Prima convocazione per Broekstra che però non ha esordito. Si è rivista invece Korhonen.

In Serie A3 Maschile vittoria più che convincente per la capolista Banca Macerata contro il Rinascita Lagonegro con parziali a 20-18-13 che confermano l’ottimo spartito suonato dai biancorossi che conservano 8 punti di vantaggio su San Giustino seconda. Alle spalle segna il passo la Smartsystem Fano che in trasferta a Cutrofiano in casa della Leoshoes Casarano non riesce a trovare continuità cedendo al tiebreak al termine di una grande battaglia sportiva. La squadra di Mastrangelo aggancia Lagonegro al 3’ posto a quota 34.