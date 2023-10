Pallavolo, la Cucine Lube si prepara per la Jesi Volley Cup

Nel weekend a Jesi doppio confronto con squadre di altissimo livello per i cucinieri in vista dell’esordio in Superlega. Al via la prevendita per il match contro Monza. In arrivo i nazionali

CIVITANOVA – Prosegue la preparazione per la Cucine Lube Civitanova che attende di completare il roster per affrontare gli ultimi 10 giorni finalmente al completo prima dell’inizio della Superlega.

Tra mercoledì e giovedì, infatti, si aggregheranno al gruppo Lube i sei cucinieri che ancora mancano all’appello, tutti reduci dalla trafila del Torneo Preolimpico con le rispettive nazionali: Fabio Balaso, Mattia Bottolo, capitan Luciano De Cecco, Adis Lagumdzija, Alex Nikolov e Marlon Yant.

La tabella di marcia della penultima settimana di preseason prevede una chiusura con il botto nel weekend, un quadrangolare all’insegna del grande volley, la Jesi Volley Cup al PalaTriccoli di Jesi.

Sabato 14 ottobre, infatti, il collettivo biancorosso scenderà in campo alle 20.30 nella Semifinale in gara unica contro i greci dell’Olympiakos Piraeus. Nell’altra Semifinale, in calendario alle 17.30 di sabato, Allianz Milano e Rana Verona si giocheranno l’approdo alla resa dei conti. Il giorno successivo, domenica 15 ottobre, i biancorossi torneranno in campo alle 15, in caso di Finalina, o alle 18, se avranno staccato il pass per la Finalissima.

Oggi intanto parte la prevendita biglietti online e nei punti vendita Vivaticket per la sfida tra Cucine Lube Civitanova e Vero Volley Monza di SuperLega Credem Banca, debutto dei biancorossi in Regular Season previsto all’Eurosuole Forum domenica 22 ottobre alle 18.

Il programma prevede poi che nella 2’ giornata il team cuciniero affronterà la sua prima trasferta stagionale, la sfida della Kioene Arena contro i padroni di casa della Pallavolo Padova, incontro in programma domenica 29 ottobre alle 15. Dopo la parentesi della F4 di Del Monte® Supercoppa 2023 a Biella, con capitan De Cecco e compagni impegnati in Semifinale contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza martedì 31 ottobre (diretta Rai Sport) a caccia del pass per il giorno successivo, i vicecampioni d’Italia torneranno all’Eurosuole Forum domenica 5 novembre, alle 18.30, per il big match del terzo turno di andata (diretta Rai Sport) contro i rivali della Sir Susa Vim Perugia.

La prevendita al botteghino del palazzetto si aprirà giovedì 12 ottobre alle 17 e andrà avanti negli orari di apertura della biglietteria. Prosegue inoltre la vendita degli abbonamenti stagionali.