Pallavolo, la Cucine Lube cede i tre punti alla Itas Trentino

CIVITANOVA – Nel big match dell’8’ giornata di Superlega la Cucine Lube ha ceduto nettamente alla Itas Trentino campione d’Italia per (0-3). La prestazione al servizio degli ospiti ha immediatamente indirizzato il match a favore dell’Itas che non ha lasciato scampo a De Cecco e compagni superati con parziali a 16-22-17. Michieletto Mvp ha realizzato 16 punti vincendo lo scontro a distanza con gli attaccanti della Cucine Lube. Durante il saluto delle squadre il delegato provinciale del Coni, Fabio Romagnoli, premia Fabio Balaso con la Stella d’Argento del Coni al valore atletico. Prossimo impegno giovedì contro Cisterna.

In A1 Femminile la Megabox Vallefoglia ha ottenuto il successo interno tanto atteso superando Il Bisonte Firenze per 3-1. La squadra di Pistola reduce dal successo sabato a Trento ha bissato la vittoria da 3 punti rilanciandosi in classifica e ritrovando anche capitan Kosheleva. Gettata nella mischia a metà del primo set, poi perso, la russa ha dato un cospicuo contributo al successo. Domenica la sfida affascinante e proibitiva contro la corazzata Imoco Conegliano imbattuta.

In contemporanea al Banca Macerata Forum per la A2 femminile gir. B la Cbf Balducci Macerata ha superato (3-1) l’Esperia Cremona staccandola in classifica e aumentando a 3 punti il divario sulla più immediata inseguitrice che è San Giovanni in Marignano. Domenica a Mondovì si completa il trittico di big match per le arancionere che dopo aver battuto Montecchio e Cremona puntano a proseguire la striscia di 10 vittorie consecutive.

Anche in A2 maschile la capolista Yuasa Battery ha vinto un match importante contro la Consar Ravenna 3-1. La formazione grottese vince i primi due set ai vantaggi e, dopo aver metabolizzato l’infortunio del proprio regista Manuele Marchiani, viene condotta al successo da un coraggioso Matteo Lusetti premiato MVP del match. Il neo acquisto Ferraguti arrivato da Sassuolo in settimana è rimasto in panchina. Ora bisogna ricaricare velocemente le pile in quanto Giovedì 7 Dicembre si tornerà di nuovo in campo viaggiando alla volta del PalaEstra di Siena per affrontare, a partire dalle ore 20:30, la Emmas Villas; tre giorni dopo si ritornerà nuovamente nel catino del PalaGrotta per ospitare, alle ore 18:00, l’Abba Pineto.

In A3 maschile la Smartsystem Fano ha superato Modica (3-1) confermandosi seconda forza del Girone Blu mentre la capolista Banca Macerata ha cementato la propria posizione vincendo a Sorrento (1-3). Giovedì alle 20.30 al Banca Macerata Forum ci sarà il derby tra le due marchigiane.