Pallavolo, la Cucine Lube in campo nell’anticipo contro Milano (ore 18)

CIVITANOVA – La decima giornata di ritorno della Superlega ha come match di cartello quello che si gioca oggi alle 18 all’Eurosuole Forum tra la Cucine Lube e l’Allianz Milano. La posta in palio ha un notevole peso specifico e rappresenta il remake del Quarto di finale di Coppa Italia vinto allora a sorpresa dai ragazzi di Roberto Piazza. Questa volta marchigiani e milanesi si contenderanno tre punti chiave per il rispettivo percorso. I biancorossi sono quarti in classifica e, in caso di vittoria da tre punti i cucinieri blinderebbero la posizione rendendo poco più di un anticipo dei playoff la trasferta a Perugia nell’ultimo turno.

I lombardi lamentano alcune assenze tra infortuni e Covid ma la partita non poteva essere posticipata per gli impegni di Champions della Lube e per non sconvolgere lo svolgimento dei playoff. La Lega Volley, con una nota, ha comunicato che si giocherà comunque esprimendo vicinanza al club milanese per il disagio dovuto alle assenze. L’Allianz viene da due sconfitte al fotofinish con Trento prima in campionato poi nella Semifinale di Coppa Italia alla quale si sono qualificati proprio a spese di De Cecco e compagni. La formazione di Roberto Piazza, ora ottava, cerca punti per il pass anticipato alla seconda fase.

Per il Dg Cormio «la partita con Milano è molto importante per provare a mantenere la quarta posizione in classifica, ma anche perché abbiamo inanellato un filotto di vittorie e vogliamo proseguire la serie positiva in campionato confermando quanto di buono stiamo facendo. L’Allianz è una squadra che ci ha sempre fatto soffrire, soprattutto in casa. ma noi vogliamo prevalere anche per dare una gioia ai nostri tifosi». Dirigono Vagni e Caretti.

Domenica alle 17 per la A1 Femminile, la Cbf Balducci gioca una delle ultimissime carte a sua disposizione per sognare una salvezza ancora possibile. Contro Casalmaggiore del coach marchigiano Andrea Pistola servirà una vittoria che manca da 11 turni, era il mese di novembre. Il pronostico è tutto contro Fiesoli e compagne che, dopo una settimana turbolenta nata dalla pessima prestazione contro Cuneo, devono dimostrare di avere qualcosa da dire ancora in questa stagione.

Alle 18 in campo ad Urbino la Megabox Vallefoglia contro Bergamo con diretta su SkySport1, match molto importante per l’accesso alla zona playoff. Le biancoverdi non possono fallire lo scontro diretto e si affideranno alla classe di Kosheleva e Drews per fare bottino pieno contro la squadra di Micoli.

In contemporanea in A2 maschile la Videx Grottazzolina ospita Brescia che ha gli stessi punti di Vecchi e compagni e che ha bisogno di muovere la classifica come i gialloblù di Ortenzi. «Massimo rispetto per Brescia ma noi dobbiamo vincere», dice che il tecnico di casa che ha caricato la vigilia.

In A3 maschile in campo alle 18 sia la capolista Vigilar Fano che ospita Mirandola mentre la Med Store Macerata è in trasferta a Montecchio Maggiore Curioso lo scherzo del calendario che oppone le marchigiane alla formazione affrontate dall’altra in entrambi casi per 3-1. Per Fano è la 2’ partita interna consecutiva.