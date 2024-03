Pallavolo, la Cucine Lube al momento della verità: si gioca gara 5

CIVITANOVA MARCHE – Tutto pronto per un’altra serata ricca di emozioni e dal peso specifico importantissimo. La Cucine Lube, vincendo due volte al tiebreak contro Monza ha allungato la serie a gara 5 rimontando da 0-2 e guadagnandosi stasera 27 marzo alle 20.30 all’Eurosuole Forum il diritto a giocarsi l’ultimo atto che regalerà il pass per la semifinale contro la Itas Trento. Dirigono Puecher e Piana.

I cucinieri non sono nuovi a rimonte del genere e anche l’anno scorso furono protagonisti di clamorosi ribaltamenti di serie apparentemente perse. Attenti però a sottovalutare un avversario che ha dimostrato qualità. Anche la serie tra Piacenza e Milano è a gara 5 mentre oltre a Trento anche Perugia attende ancora il suo avversario. Pur essendo un mercoledì sera si va verso il tutto esaurito e per questo la biglietteria resterà aperta fino all’inizio del match.

Per coach Blengini: «Siamo contenti di avere raddrizzato la serie, ma dobbiamo recuperare le energie nervose e mantenere il controllo per non vanificare gli sforzi, i tie break ravvicinati sono stati dispendiosi. L’impegno c’è sempre stato, ma a questi livelli non è facile avere il pieno controllo dei match, ognuno deve sfruttare le proprie qualità in funzione del miglior gioco possibile, poi in campo ci sono anche gli avversari. Il team sta affrontando bene queste gare dal punto di vista mentale, sul piano tecnico c’è sempre da migliorare, ma manca il tempo per insistere su ogni singolo aspetto. Vanno limitate le sbavature e alzato il livello studiando i match perché i dettagli faranno la differenza».

La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia esordisce in contemporanea ai playoff in casa della Savino Del Bene Scandicci con gara 1 a Firenze alle 20.30. Sabato 30 marzo alle 15.30 a Pesaro il ritorno.

Coach Pistola carica la vigilia e conferma che la squadra non è sazia. «Vogliamo provare ad essere protagonisti in questi play-off. Le big hanno potuto ruotare le loro giocatrici in questo periodo, così da arrivare al massimo della forma. Noi però abbiamo dalla nostra il fatto che sicuramente non abbiamo pressione e proveremo ad essere una squadra fastidiosa per tutti, a cominciare da Scandicci».

Le toscane allenate da Massimo Barbolini hanno chiuso al 2’ posto la regular season alle spalle dell’imbattuta Imoco Conegliano e davanti proprio a Milano caduta domenica al Palamegabox. Nel doppio scontro in regular season, al Palawanny si è giocato il 12 novembre e le padrone di casa vinsero 3-0 mentre al ritorno, il 10 febbraio, le biancoverdi hanno strappato un punto andando avanti 2-0 ma facendosi rimontare.