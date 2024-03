Pallavolo, la Cucine Lube vince gara 4. La semifinalista scudetto si decide alla bella

Ancora una vittoria dei cucinieri al tiebreak contro Monza che consente di allungare la serie alla “bella” del 27 marzo a Civitanova. Grande impresa anche per la Megabox (A1F) in casa contro Milano e per la prima volta ai playoff

CIVITANOVA M. – Tutti in piedi per questa Cucine Lube che dimostra grande carattere e, dopo oltre due ore di gioco, vince al tiebreak a Monza allungando la serie a gara 5 rimontando da 0-2. Mercoledì 27 marzo alle 20.30 all’Eurosuole Forum si gioca l’ultimo atto che regalerà il pass per la semifinale contro la Itas Trento. Civitanova passa per due volte in vantaggio, ma viene sempre ripresa, poi si impone al tie break. Titolo di MVP per Nikolov, il più costante tra i biancorossi e top scorer a braccetto con Yant (24 punti a testa). In doppia cifra anche Zaytsev (10). Cruciali le scelte di Blengini, come gli innesti in difesa di Bisotto e l’alternanza al centro. Grande il lavoro di De Cecco. Sul fronte opposto c’è un ottimo rivale come Kreling, capace di innescare Maar (23 punti) e di mandare in doppia cifra anche altri quattro compagni: Szwarc (17), Takahashi (15), Galassi (12) e Di Martino (11 con 4 block). Seppur messa in difficoltà dal servizio brianzolo e sotto nelle statistiche di muro e attacco, la Lube ha il merito di sbagliare meno nei momenti cruciali e di non dare certezze ai padroni di casa, fatta eccezione per la seconda parte del quarto parziale.

Per lo schiacciatore Alex Nikolov: «Siamo contentissimi di essere riusciti a centrare l’obiettivo di portare la serie nuovamente a Civitanova, con gara 5. Ce l’abbiamo fatta aggiudicandoci due partite al tie break, due gare che hanno messo in vetrina tutto il nostro carattere. Adesso, però, sarà fondamentale compiere pure l’ultimo passo».

La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia si regala una giornata da ricordare ottenendo la prima storica qualificazione ai playoff e superando una big come Allianz Vero Volley Milano, finalista di Champions League. La squadra di Pistola vince 3-0 e chiude la Regular Season al 7’ posto. Ai playoff incontrerà la Savino Del Bene Scandicci con gara 1 a Firenze mercoledì alle 20.30. Sabato 30 marzo alle 15.30 a Pesaro il ritorno. Raggiante l’Mvp Alice Degradi: «Sono molto contenta, è stata una stagione complicata e volevamo assolutamente conquistare la qualificazione ai play-off. Lo volevamo per noi, per la società e per tutti quelli che ci sono vicini. Abbiamo combattuto, dopo ogni errore ci siamo unite e siamo tornate a spingere. Siamo molto felici».

In A2 Femminile con il pass per i playoff già in tasca la Cbf Balducci Hr Macerata batte 3-1 lo spauracchio Città di Messina terza in classifica. Ottima prestazione delle arancionere con Mazzon Mvp e Bolzonetti autrice di 23 punti. Ora le arancionere hanno agganciato al 4’ posto Talmassons. Venerdì 29 marzo a Busto Arsizio contro la Futura c’è l’ultimo turno della Pool mentre le friulane ospiteranno Montecchio. La corsa a due deciderà l’accoppiamento ai playoff ma la Cbf Balducci ha dimostrato di esserci e di poter dare fastidio a tutti.

In A2 maschile sul campo di Aversa la Wow Green House batte la Yuasa Battery è matematicamente prima con due giornate di anticipo e con la testa alla post-season. Sconfitta indolore per i gialloblù che sono pronti per le prossime sfide

In A3 maschile ferma la Banca Macerata che ha chiuso la Regular Season domenica scorsa preparandosi alla finale promozione contro Mantova, capolista del Girone Bianco, mentre la Smartsystem al PalaAllende domina San Giustino con una prestazione super chiude il girone al secondo posto finale in regular season ed affronterà Modica nel primo turno dei play off.