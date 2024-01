Pallavolo, la Cucine Lube è fuori dalla Coppa Italia

Niente bis al successo del 30 dicembre: alla Opiquad Arena di Monza sono i padroni di casa a vincere 3-1 e a volare alla Final Four di Coppa Italia. Per la Cucine Lube una cocente delusione. Ora testa a campionato e Champions

CIVITANOVA – Stesso punteggio di 5 giorni prima ma a parti invertite e la Cucine Lube deve guardare Mint Vero Volley Monza proseguire la corsa in Coppa Italia.

Sono stati infatti i brianzoli a vincere 3-1 (31-33, 25-20, 25-15, 25-23) la gara unica che regalava il pass per la Final Four della Del Monte® Coppa Italia in programma il 27-28 gennaio a Bologna. Promosse anche Trento (3-0 contro Verona) e Milano vittoriosa al tiebreak a Piacenza che era detentrice del trofeo vinto un anno fa. Stasera si completa il quadro delle ammesse alla Final Four con Sir Susa Vim Perugia – Valsa Group Modena. Trento-Monza sarà la prima semifinale mentre Milano attende di conoscere l’avversaria.

Al termine di un confronto molto duro e dalle molte facce, lontano dalle mura amiche, il team di Chicco Blengini resta fuori dalla Final Four per il terzo anno consecutivo e si concentrerà sugli obiettivi clou della sua stagione, la CEV Champions League e la SuperLega. Nella loro bacheca i cucinieri hanno 7 Coppa Italia.

Non bastano i 19 punti di Lagumdzija, i 16 di Nikolov e gli 11 di Yant a tenere a galla Civitanova, messa in difficoltà dal muro-difesa avversario (12 block) e dal risveglio dei battitori di casa. In evidenza per la Mint Vero Volley il top scorer Szwarc (24 punti, con 1 ace e 5 muri), premiato MVP a fine match. In doppia cifra per Monza anche Maar (18), Takahashi (15) e Galassi (12).

Il prossimo impegno in campionato sarà invece sabato 6 gennaio alle ore 18 all’Eurosuole Forum contro la Pallavolo Padova per il 2° turno di ritorno della Regular Season.

Per il centrale francese Chinenyeze: «C’è tanto rammarico perché avevamo iniziato benissimo la partita, poi non so cosa ci sia successo. La cosa certa è che dal secondo set da parte nostra non c’era più niente in campo. Abbiamo avuto una reazione nel finale del quarto parziale, ma era troppo tardi e non è stata sufficiente per riaprire la situazione. Ci restano ancora due obiettivi importanti in stagione quali il campionato e la Champions League, ma una volta a casa sarà anche importante analizzare la gara odierna».