Pallavolo, la Cucine Lube lotta ma va fuori anche dalla Cev Champions

CIVITANOVA – La Cucine Lube va vicina alla qualificazione ma resta con l’amaro in bocca. Sono i turchi dell’Halkbank Ankara a proseguire la corsa alla conquista del titolo continentale. Fatale il Golden Set. I cucinieri sono riusciti a vincere la partita 3-1 (31-29, 25-20, 23-25, 25-20), analogo risultato di 8 giorni fa in Turchia a parti invertite. Al golden set chiuso 12-15 però, decisivo per assegnare il pass, la spuntano gli ospiti che fanno festa all’Eurosuole Forum nonostante un grande Zaytzev, top scorer ed MVP con 32 punti e il 65% tra match e Golden Set.

Peccato per i quasi 3300 tifosi sugli spalti che hanno provato a spingere la squadra laddove l’anno scorso aveva fallito. Oltre a Zaytsev non sono bastati i 20 punti del rientrante Yant e i 15 di Nikolov, entrato dalla panchina. Sul fronte ospite si mettono in evidenza Nimir (26 punti) e Jaeschke (20). L’Halkbank difende bene e trova i colpi migliori al servizio. Un repertorio a lungo disinnescato dai padroni di casa fino alla fatidica volata del Golden Set nel quale si gioca sul filo dei nervi con Civitanova che rimonta due punti di svantaggio, ma spreca il servizio che manda l’Halkbank avanti al cambio di campo (7-8). Zaytsev riceve e schiaccia (9-9). In volata Ankara mette a segno i punti della qualificazione (12-15). Golden set fatale come due anni fa in Polonia.

Nel dopogara inevitabile la delusione nella metà campo biancorossa soprattutto dopo aver accarezzato il sogno della qualificazione con concrete ambizioni. Per coach Blengini: «Siamo stati molto bravi nell’approccio alla partita, ma anche nella parte tattica e dal punto di vista del coraggio. Qualche errore di troppo in battuta lo abbiamo commesso, ma queste sono partite da affrontare prendendosi dei rischi. I ragazzi sono riusciti a rientrare nel quarto set credendoci e senza accettare le provocazioni. Sappiamo che il Golden Set può essere deciso da una palla. Nel contrattacco per andare avanti 11-10 Yant ha tirato bene, come chiedo io, ma il pallone è passato sopra il muro di qualche millimetro. La squadra ha dimostrato qualità, fiducia di poter ribaltare un risultato e la capacità di giocare a un livello importante anche nei momenti difficili. Ora dobbiamo fare un reset, riposare e poi buttarci nei Play Off sapendo che saranno tutte sfide intense, in cui serviranno qualità e resilienza».

Ora non restano che i playoff scudetto ai cucinieri. Parte nel weekend la serie al meglio delle 5 partite contro la With Verona di coach Stoychev. Si comincia domenica alle 18 sempre all’Eurosuole Forum poi mercoledì gara 2 in Veneto.