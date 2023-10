Pallavolo, la Cucine Lube finalmente esordisce in Superlega

CIVITANOVA – Dop la vittoria nella Jesi Volley Cup dello scorso weekend la Cucine Lube Civitanova è pronta per il primo appuntamento ufficiale con il campionato per gli uomini di Chicco Blengini. Dall’altra parte della rete ci sarà la Mint Vero Volley Monza di Massimo Eccheli.

All’Eurosuole si aprirà l’avventura numero 29 della Lube nel massimo campionato italiano, tra Serie A1 e SuperLega. Dal 1995 in poi il Club biancorosso ha sempre militato ai vertici del volley nazionale, diventando uno dei Club più longevi del panorama pallavolistico attuale.

Prima del match l’ex di turno, opposto Adis Lagumdzija riceverà il pallone d’oro del premio “Andrej Kuznetsov” per la SuperLega Credem Banca 2022/23, come miglior bomber con la speranza che la prima stagione in biancorosso sia altrettanto densa di soddisfazioni e che magari porti al turco dei trofei di squadra e non solo intellettuali.

Proprio il neoacquisto turco Adis Lagumdzija carica la vigilia: «Giocare contro Monza è sempre stimolante, si tratta di una squadra di valore. Il solo modo di vincere è mettere in campo la migliore pallavolo possibile. Ho schiacciato in maglia Vero Volley nel 2020/21 ed è rimasto il solo Beretta di quel gruppo. Anche se con la Lube ho disputato pochi allenamenti, vedo un’intesa già in crescita. I tifosi ci hanno sostenuto in massa al PalaTriccoli per la Jesi Volley Cup, scendere in campo all’Eurosuole Forum in campionato sarà ancora più emozionante».

Con il rientro di Marlon Yant il gruppo si è riunito. Tra i biancorossi, i possibili esordienti assoluti in SuperLega sono il palleggiatore norvegese Jakob Thelle, l’opposto Matheus Motzo e il libero Francesco Bisotto. Dirigono Zanussi e Brancati

Tra le file di Monza i volti nuovi rispetto alla passata stagione sono il giapponese Ran Takahashi, il canadese Eric Loeppky, il francese Ibrahim Lawani, oltre al giovane Francesco Comparoni e al libero Flavio Morazzini. In cabina di regia giostreranno sempre il brasiliano Fernando Kreling “Cachopa” e il croato Petar Visic, con le conferme al centro di Gianluca Galassi, Gabriele Di Martino e del capitano, Thomas Beretta. Schiacceranno un’altra stagione per la formazione rossoblù i canadesi Stephen Maar e Arthur Szwarc, reduci dall’estate passata assieme in nazionale.