Pallavolo, la Cucine Lube è in finale

I biancorossi passano ancora a Piacenza senza Nikolov e Diamantini e volano nella finale per il 5’ posto e un posto in Challenge Cup. Ora si gioca a Verona. Bottolo Mvp del successo in Emilia

CIVITANOVA – Una Cucine Lube incerottata senza Nikolov e Diamantini sbanca ancora il campo di Piacenza per la 2’ volta consecutiva e si qualifica per la finale contro Rana Verona che ha eliminato Modena.

Grande impresa dei cucinieri vincenti al tie break dopo oltre due ore di gioco col punteggio di: 18-25, 24-26, 25-21, 27-25, 12-15.

Il successo che apre le porte alla resa dei conti di sabato 27 aprile alle ore 18 al Pala AIM Agsm contro Rana Verona a caccia del pass per la Challenge Cup 2025. Gli uomini di Romano Giannini, partono fortissimi, vanno avanti per due set a zero subiscono la rimonta dei padroni di casa sprecando due palle match nel quarto parziale per poi riscattarsi in grande stile al tie break.

In equilibrio le percentuali finali d’attacco. In favore dei cucinieri gli altri fondamentali. Bottolo si guadagna il premio di MVP e chiude da top scorer con 25 punti (56% con 3 ace e 4 muri). Prolifico anche Lagumdzija (23 con 3 ace e 3 muri). In doppia cifra Yant (13) e Chinenyeze (13). Tra i padroni di casa in evidenza Leal (24). In doppia cifra Lucarelli (15), Simon (12) e Ricci (10).

Per il libero biancorosso Fabio Balaso: «Quella di oggi è stata una grande gara da parte di entrambe le squadre. Noi siamo stati bravi a sprintare, loro bravi a rientrare in partita approfittando del nostro calo. Peccato per il quarto set, volevamo vincerlo in rimonta dopo aver recuperato il gap. Ci siamo rifatti al tie break. Ora ci attende la Finale in trasferta con Verona. Sfidiamo una grande squadra nel suo miglior momento. Sarà un’altra gara impegnativa e importante».

Per coach Giannini che vede la sua squadra in crescita: «Credo che la squadra stia giocando bene. Questa Lube propone un’ottima pallavolo anche quando deve recuperare lo svantaggio. Oggi stavamo per vincere il quarto set con una rimonta miracolosa, ma anche nella precedente partita non abbiamo mai mollato. Va fatto un plauso a questi ragazzi che ce la stanno mettendo tutta. Volevamo arrivare in Finale, ce l’abbiamo fatta. Sabato ci attende un avversario tosto che ci ha battuto nel Gironi. Cercheremo di affrontarlo in maniera diversa e ci alleneremo per continuare a giocare bene. Sono soddisfatto e orgoglioso dei ragazzi!».